壯碩汪膽小不出門！媽半強迫拉來健康檢查　牠全程不敢看醫生

▲壯碩的狗狗「黑皮」個性卻膽小，來做健康檢查全程不敢看醫師。（圖／記者吳鎮良攝，下同）



記者吳鎮良／高雄報導

東森寵物雲岡山門市已經在8月31日（六）開幕，當天除了有義診活動外，另搭配為期一個月的「強檔好康」！飼主王小姐這天帶著4歲大的愛犬「黑皮」來給陳正倫獸醫師健康檢查，膽小的狗狗站在診療台上動也不敢動，雙眼緊盯著前方不敢轉頭看醫師的萌樣，現場的人看了全都忍不住笑出聲。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

陳正倫醫師透露，黑皮目前身體並無大礙，心臟、關節都很健康，不過左耳有稍微發炎的症狀。4歲大的黑皮是隻米克斯小女生，從小個性就有些膽小，只要附近聲音大了點都會被嚇到；此外，身材壯碩的牠經常被人誤會是德國狼犬，但馬麻也強調，「黑皮是米克斯，父母也沒有混到狼犬。」

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▲▼黑皮被醫生檢查出耳朵有些發炎。



黑皮由於個性膽小，於是不怎麼喜歡出門，就連這次要來東森寵物雲岡山門市健檢，也是馬麻半強迫才將牠帶上車。飼主王小姐說，「黑皮有時會偷吃家裡的食物，因為牠夠大隻，只要趴在餐桌上面就能輕鬆吃到，所以我們平常在家都會把東西收好。」

當天到東森寵物雲岡山門市健檢的還有博美犬「多多」，平常不愛運動的牠，這次也被陳正倫醫師抓包了！飼主許小姐表示，「我家狗狗腎臟不好我知道，但給醫師檢查後才知道，原來牠的心臟已經肥大了，醫生說如果沒有開始治療，會隨著年紀越大而更加惡化，而且後腿有點萎縮。」

▲不愛運動的多多後腿有點萎縮。



▲汪：我們趕快回家好不～



博美犬「多多」平常在家總是躺著，除非聽到主人說「要出去玩或是要回老家」，不然都不怎麼想出門；雖然個性懶惰，但牠其實是位小暖男。許小姐說，「每次我心情不好的時候牠都知道，會躺在我旁邊舔眼淚，平常平常都坐在那裡不會過來哈哈！還有就是牠每天都會等我下班回家，如果在家門口等不到我，就會在房門前等我，每天都跟我一起睡，但對其他家人不會。」

為慶賀寵物雲商店進軍高雄，岡山店不僅推出犬貓飼料「同品項買一送一」，首次帶毛孩來店洗澡的話還可享「小型犬149元起、中型犬349元起、大型犬549元起」的體驗價。而會員若是購買「包月洗澡」，不但可有更划算的優惠價，還多了「送洗澡乙次」的加碼服務。►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲聰明的邊境牧羊犬到商店裡自己選點心。



岡山店開幕當天（8/31）爸毛媽們來店消費滿500元的話可以僅花「1元」帶貓砂、「9元」帶罐罐，還有樂妙喵貓罐加購價29元，讓您滿載而歸！活動到9月底截止，加購跟買一送一的福利屬「先搶先贏」，毛爸毛媽們若要享好康，可要好好把握了。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲岡山店開幕活動DM，點圖可放大。



【東森寵物雲高雄岡山門市資訊】

電話：07-629-6082

地址：高雄市岡山區岡山路101號1樓

營業時間：11:00~22:00

美容營業時間：11:00-21:00

美容公休日：週一、週五

開幕期間（8/31至9/30）優惠一覽

(1)特定犬貓飼料同品項「買一送一」

(2)消費滿500元可享「1元」貓砂加購

(3)消費滿500元可加購「9元」犬貓罐頭（每人每日限購1罐）

(4)消費滿500元可加購29元樂妙喵貓罐（每人每日限購1罐）

※上述買一送一、加購商品數量有限，送完為止！

(5)藍鑽貓砂2盒999元、狗狗裸包尿布8包899元

(6)首次來店洗澡推出體驗價「小型犬149元起、中型犬349元起、大型犬549元起」

(7)活動期間包月洗澡除了可享「加碼送洗澡一次」，另有「小型犬699元起、中型犬1699元起、大型犬2699元起」的優惠價（毛孩在2個月內共可享5次洗澡服務）



【9月份義診時間】

第一場

時間：2019/09/07（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲湖口店（新竹縣湖口鄉中山路二段212號）

第二場

時間：2019/09/08（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹北中正東店（新竹縣竹北市中正東路140之2號）

第三場

時間：2019/09/21（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲永和得和店（新北市永和區得和路409號）

第四場

時間：2019/09/22（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲板橋店（新北市板橋區四川路一段136號）

第五場

時間：2019/09/28（六）13:00-19:00

地點：東森寵物雲竹東店（新竹縣竹東鎮長春路三段224號）

第六場

時間：2019/09/29（日）13:00-19:00

地點：東森寵物雲新豐店（新竹縣新豐鄉新興路56號）

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