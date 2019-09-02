臘腸狗從沒人要到環遊世界　阿爾卑斯山上也有牠的足跡

▲臘腸狗黑糖在倫敦旅遊 。（圖／許小姐授權提供）

實習記者鄭暐儒／採訪報導

麻雀飛上枝頭變鳳凰，狗狗坐上飛機遊世界。臘腸狗「黑糖」5年前獲救時看起來十分乾癟，全身光禿禿的，健康也有許多問題，中途媽媽許小姐花了許多金錢和心力，全力幫牠恢復健康，如今汪汪不僅順利找到新主人，甚至暢遊歐洲，開始牠的第二狗生，宛如真實版的「醜小鴨變天鵝」。

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黑糖是從彰化收容所救出來的臘腸狗，剛開始除了毛髮稀疏外，也有心絲蟲與高燒不退等症狀，許小姐好不容易照顧到身體狀況穩定，卻又面臨找尋新家的困難。

▲黑糖剛獲救時身體狀況極糟，康復後變美了，還有自己的狗狗護照！（圖／許小姐授權提供）

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儘管援救後的黑糖漂亮了許多，健康方面的問題卻讓許多想飼養的人打退堂鼓，幸運的是3年前現在的飼主張小姐與陳先生出現了， 新爸爸媽媽接受了牠的不完美，帶著黑糖回美國生活，落難的狗生從此大逆轉。

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▲黑糖在阿爾卑斯山留下足跡 。（圖／許小姐授權提供）

張小姐與陳先生經常帶著黑糖在美國各地遊玩，後來索性辦了歐盟狗狗護照，帶著黑糖一起暢遊歐洲各國，在倫敦、阿爾卑斯山等地留下美麗的照片。許小姐看到黑糖現在幸福的模樣相當欣慰，希望黑糖能跟著爸媽到處看世界，彌補之前的悲慘狗生。

▼不管歐洲哪，都有本汪的身影！（圖／許小姐授權提供）

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