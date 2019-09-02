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鼠寶買新衣「領口太小」　一試穿擠出「2坨大麻糬」網友笑瘋

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▲鼠寶買新衣「領口太小」　一試穿擠出「2坨大麻糬」網友笑瘋。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

▲鼠寶試穿新衣，沒想到擠出「2坨大麻糬」。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

記者何睿宜／綜合報導

許多毛爸媽會忍不住幫毛孩添購可愛的衣裳，不過要是買錯尺寸就會鬧出笑話啦！一名飼主就幫自家鼠寶買了小背心，沒想到領口太小，鼠頭根本無法順利通過，反倒擠出飽滿的嘴邊肉，看起來就像2坨大麻糬一樣，讓網友們看了笑翻。►修圖修到厭世！這款CP值很可以

網友在臉書社團「爆廢公社」分享，朋友傳來一張幫老鼠買新衣服的照片，她一看就感覺不太對，「那個頭的開口也太小」；接著朋友又傳來鼠寶試穿照，只見小老鼠乖乖穿上衣服，但到了領口處就因穿不過去而擠成一團，不僅眼睛都瞇了起來，臉頰肉也只能往旁邊的洞口「橫向發展」。

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▲鼠寶買新衣「領口太小」　一試穿擠出「2坨大麻糬」網友笑瘋。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

▲幫鼠寶買新衣，但領口明顯過小。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

▲鼠寶買新衣「領口太小」　一試穿擠出「2坨大麻糬」網友笑瘋。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

▲果然還是穿不過去啊。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

對話截圖分享上網，有網友就好奇，該不會是「衣服穿反」了？於是飼主就決定將衣服反過來試穿看看。影片中，鼠寶反穿衣服，看起來好像真的穿對了，沒想到下秒鼠寶就「金蟬脫殼」，留下反過來後長得有點像尿布的新衣在原地。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲鼠寶買新衣「領口太小」　一試穿擠出「2坨大麻糬」網友笑瘋。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

▲把衣服反過來穿穿看，好像可以喔。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

▲鼠寶買新衣「領口太小」　一試穿擠出「2坨大麻糬」網友笑瘋。（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

▲欸？等等啊！這是「金蟬脫殼」嗎？（圖／翻攝自「爆料公社」臉書粉絲專頁）

「爆料公社」將這段趣事轉載倒臉書粉絲專頁，網友們紛紛留言，「好可愛哦」、「好配合的老鼠」、「整個超萌的～ 我笑到肚子好痛哦！」、「買到幼幼班穿的啦」、「尿布？」、「金蟬脫殼的概念，笑翻了」、「減肥前、減肥後嗎？」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

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關鍵字： 倉鼠鼠寶老鼠新衣衣服麻糬

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