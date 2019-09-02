黑汪超商門口萌臉討罐　背後「超強靠山」驚呆網：便衣巡邏？

▲汪：快點下班～我來收保護費囉。（圖／網友張招敏授權提供）

記者闕雁琳／綜合報導

背後有靠山難怪敢出來騙吃騙喝XD。彰化縣一位網友張招敏認識一隻聰明的黑狗「黑黑」，每天都來超商門口「收保護費」，燦笑趴玻璃窗，討吃意圖相當明顯，讓她一直以為是流浪狗都會開罐罐餵食。直到最近，張招敏因緣際會下才知道，黑黑其實是在派出所生活的所狗！讓她哭笑不得的直呼，「騙了我多少愛心啊？」

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▲黑黑會在超商門口等店員下班。（圖／網友張招敏授權提供）

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乖巧的黑黑雖然貪吃，但非常有規矩，每天會在固定時間晃到超商門口狂搖尾巴，看到電員在忙就會趴在角落等待，等到張招敏下班，馬上衝過來撒嬌討吃。張招敏笑說， 「一開始只知道牠晚上都會回派出所休息，熟客有提起牠是派出所的狗，因為有人要意願領養，所以想說問問來店裡買飲料的阿sir，結果才知道是派出所的所狗。」

▲▼附近的居民對黑黑都相當友善。（圖／網友張招敏授權提供）



張招敏在不知道黑黑的來歷之前，曾在網路上貼出認養貼文，當時已經準備幫黑黑進行大改造，「醫療注射美容都預約好了，才發現牠是派出所的所狗...好吧！看在你風雨無阻又阿諛諂媚的份兒上，我還是會每天準備一個罐罐給你當宵夜的！」

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許多網友看完這場烏龍記之後紛紛留言笑說，「人家是便衣警察啦！」、「這間店的巡邏箱其實都是牠在簽的？！」、「版主居然拿罐罐收買啊sir」、「原來是臥底的部分」、「不愧是所狗知道超商要巡邏」、「果然有靠山才敢白吃白喝XD」，也有網友提醒，「請派出所幫牠掛個牌子～有聯絡方式的話比較不會被當浪浪」、「幫牠做一個狗牌，上面寫上派出所的員警」。

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