剪完指甲還想睡？　虎斑貓正坐跳台「死亡凝視」被窩裡的媽媽

記者何睿宜／綜合報導

得罪了主子還想睡得安穩？飼主黃唯爾這天幫愛貓剪完指甲，就窩進被窩裡睡覺，沒想到貓咪卻端坐在不遠處的貓跳台上，用充滿怨念的眼神直直盯著床上的她，過程全被錄下來po上網，許多網友看了都忍不住笑翻。►戀愛老司機：重點是眼神

黃唯爾在臉書公開社團「有點毛毛的」分享這段影片，並用愛貓口吻逗趣寫道，「才剛剪完指甲，你還睡得著？！？！」畫面中，媽媽舒舒服服地側躺休息，此時鏡頭拉到衣櫃旁的貓跳台上，驚見貓咪一臉嚴肅地坐在第2高的位置，就這樣靜靜望著床上。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）





▲虎斑貓正坐在跳台上，「死亡凝視」被窩裡的媽媽。（圖／有點毛毛的／飼主黃唯爾）

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網友們看了紛紛留言笑說，「死亡凝視」、「怨氣很重」、「看得妳發麻」、「我就這麼靜靜地看你……靜靜地……看著……你……」、「原來是雕像，我還以為是貓呢」、「感覺隨時會把主人殺掉」、「這鏟屎的都不會感到背後涼涼的嗎？」、「我看到牠頭上出現一堆暗殺計畫⋯⋯」、「氣氣氣氣氣XD」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

事實上，曾有其他鏟屎官剪完貓指甲後，也面臨這樣的「險境」。飼主Lan Hsieh的貓咪「喵仔」超討厭剪指甲，有天晚上好不容易剪完指甲，牠竟跑到床頭，直直盯著正在睡覺的媽媽，眼神散發怨念，就這樣持續了10多分鐘，讓媽媽隔天得知後決定「以後還是別在晚上幫貓剪指甲」。

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▲另一名鏟屎官也曾在剪完愛貓指甲後，面臨「睡眠危機」。（圖／飼主Lan Hsieh提供）

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