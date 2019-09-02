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房東催繳租金驚見「貓屍」躺地　承租人「貓爺爺」曾因虐貓遭罰

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▲房東催繳租金驚見「貓屍」躺地　承租人「貓爺爺」曾因虐貓遭罰。（圖／取自黃敬平臉書）

▲「貓爺爺」曾因虐貓遭動保處開罰。（圖／取自黃敬平臉書，下同）

記者陳靜／綜合報導

曾有「貓爺爺」之稱的黃姓老翁在龍潭租屋處多月遲繳房租，因此房東親自登門拜訪，和他商議房租遲延給付的問題，沒想到卻意外發現該處不僅環境髒亂、廢棄物滿地及蚊蟲孳生，甚至驚見屋外有貓屍躺在草叢堆裡，不時還能見到病貓在屋子周圍遊蕩，因此房東立即通報動保團體，才發現承租人曾有虐貓紀錄。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

桃園市議員黃敬平在臉書指出，熱心民眾和動保人士日前向他投訴「貓爺爺」在龍潭租屋處疑似有不當飼養、虐貓等情事，民眾表示發現的第一時間即已通報農業局、動保處，但動保處的消極作為讓他們心寒，因此黃敬平偕同愛媽與動保人士向動保處長集體陳情，才發現原來貓爺爺過去曾有因虐貓而被新竹縣動保處開罰的紀錄，不但不知悔改還故態復萌，黃敬平請動保處除行政處分外，如有違反《動保法》規範刑事責任，也應儘速函送地檢署偵辦。

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▲房東催繳租金驚見「貓屍」躺地　承租人「貓爺爺」曾因虐貓遭罰。（圖／取自黃敬平臉書）

▲議員黃敬平與愛媽、動保人士集體向動保處陳情。

民眾表示，自己將房屋出租給貓爺爺，但對方已多月遲繳房租，因此他才到租屋處想跟貓爺爺商議房租遲延給付的問題，怎料卻發現房屋及周遭環境髒亂不堪，且現場廢棄物滿地、蚊蟲孳生，擔心會有傳染病肆虐，更可怕的是還有生病的貓咪在房屋內外遊蕩，屋外甚至也發現貓屍，於是房東立即通報當地熱心動保團體協助，才讓案情曝光。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

動保處人員向《ETtoday寵物雲》指出，日前接獲通報後，動保處已派員到黃姓老翁租屋處稽查，據了解，飼主宣稱家裡僅養了5隻貓，但貓咪來源無從得知，雖居住環境稍嫌髒亂，但不當飼養及虐待動物說法仍未證實，全案也正移送司法單位調查中，因此不便透露太多。

▲房東催繳租金驚見「貓屍」躺地　承租人「貓爺爺」曾因虐貓遭罰。（圖／取自黃敬平臉書）

▲房東到租屋處時意外發現貓屍。

此外，動保處也表示，8月14日已經針對貓爺爺黃姓老翁開出裁罰書1萬5千元，後續也會與愛媽們保持聯繫，將證據儘快補強，並依據動保法第30條第2項有關5年內再犯的規定，將相關卷證函送地檢署偵辦，追究其刑責。黃敬平說，「主管機關要嚴辦並依法裁處，尤其對於是慣犯的不肖人士，更不能有一絲疏漏。」

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

關鍵字： 貓爺爺屍體虐貓動保法房東議員桃園市動保處

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