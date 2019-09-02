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毛孩在家要擠尿餵藥　新北112家寵物長照全面性服務造福老癱犬

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▲▼老毛孩在家要擠尿餵藥　新北112家寵物長照全面性服務造福愛犬。（圖／新北市動保處提供）

▲▼特定寵物長照動物醫院幫癱瘓的柯基犬照紅外線。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

養寵物要有照顧牠一輩子的決心，老了也是永遠的家人。新北市動保處為提升毛寶貝生活照護品質，照顧老年性疾病、慢性病、殘障毛寶貝，今年起開設老齡寵物長照課程，增進老齡動物照料專業知識，設置「新北市特定寵物長照機構」，全市112家專業機構提供老癱寵物全面性醫療服務。

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▲▼老毛孩在家要擠尿餵藥　新北112家寵物長照全面性服務造福愛犬。（圖／新北市動保處提供）

▲醫生幫狗狗按摩後肢復健。

新北市動保處表示，台灣社會少子化趨勢，許多民眾傾向飼養寵物，把毛寶貝當成家人，隨著醫療水準與飼主照顧品質提升，現今毛寶貝壽命延長，而老年犬貓照顧需更細心及專業。今年起開設老齡寵物長照課程，全國首創輔導動物醫院及特定寵物業店家，經過培訓後取得結業證書及考試合格證書並設置「新北市特定寵物長照機構」，協助照顧老齡或是癱瘓的毛小孩，同時也提供飼主心靈層面的輔導。

▲▼老毛孩在家要擠尿餵藥　新北112家寵物長照全面性服務造福愛犬。（圖／新北市動保處提供）

▲狗狗進行針灸電療。

寵物長照機構「JoLinn Ladies Den 女生宿舍」寵物旅館專任人員陳芃霏表示，會投入寵物長照服務一開始主要是因為家中飼養黃金獵犬小芸年老了，行動不便，當時無法全天候照顧牠，「但發現有很多寵物店不願意收較年邁或是有殘疾的寵物住宿，為了想幫助有同樣需求的飼主，所以開啟非醫療性長期照護住宿，透過與飼主討論照護的需求，而有客製化的照護服務。」

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▲▼老毛孩在家要擠尿餵藥　新北112家寵物長照全面性服務造福愛犬。（圖／新北市動保處提供）

▲動保處開課培訓長照專業人員，讓老齡和癱瘓的寵物能有更好的醫療服務。

「有些毛寶貝需1小時左右以針筒餵水、行動不便需定時協助翻身，甚至協助擠尿、擠糞便等，而在從事長照這部份照護毛寶貝不難，但需要給自己心理建設，因為每日細心照顧這些毛寶貝，很可能已是牠生命後期，會有面對毛寶貝離世的情形，自己多少都會有些不捨，更何況是飼主，如何和飼主的溝通並兼顧心理層面等，也都是需學習的。」陳芃霏表示，寵物長照的進修課程能取得更專業的觀念，也讓無法時刻照料家中年邁動物的民眾更放心讓家中毛寶貝帶至獲認證的長照機構，有更舒適的生活品質。

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動保處表示，目前全市特定寵物長照機構已達112家，其中獲認證為動物醫院長照機構掛有「特定寵物長照動物醫院」牌證有50間，特定寵物業店家掛有「特定寵物長照之家」牌證則有62家，未來將持續輔導並推動動物醫院和寵物業者長照業務，讓飼主可將年老毛寶貝帶至住家附近特定寵物長照機構，減輕照護年老毛寶貝負擔。

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關鍵字： 老毛孩長照新北市動保處擠尿餵藥

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