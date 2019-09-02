狗床淋到雨！爸買韻律墊給「恰查某」擋著用　隔天驚見慘狀

▲恰查某平常睡覺的床墊被拿去曬太陽，結果不小心淋到雨。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

記者何睿宜／綜合報導

不喜歡可以好好說，韻律墊是無辜的！高山犬「凱莉」有個綽號叫「恰查某」，而牠果然狗如其名，不僅個性兇巴巴，就連爸爸臨時買給牠睡覺用的韻律墊也逃不過「魔掌」，才過了一天就慘遭破壞。►生火了！連我媽都用到發光



飼主余汶駿在臉書公開社團「有點毛毛的」寫道，那天因為恰查某平時睡覺的床墊拿去曬太陽，不小心忘了收進屋，導致淋雨淋濕了，只好臨時跑去買韻律墊，讓愛犬晚上睡覺用，「妳是嫌沒有乳膠床墊好嗎？就算妳嫌不好，也不用一大早，就把它碎屍萬段啊。」

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▲韻律墊慘遭碎屍萬段。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

照片中，紫色的韻律墊以被咬成數不清的碎片，剩下比較完整的部分也皺成一坨，看起來十分悽慘。網友們看了紛紛留言，「牠怕以後就要睡這個，所以先別把墊子給拆了！」、「你換床有問過我嗎？你換床有經過我的同意嗎？」、「可能新的味道較重，惹毛牠了」、「這不是肯德基的概念」、「觸感不好，但是口感挺不錯的...」。

也有網友擔心狗狗撕咬韻律墊的過程中，可能會不小心把碎片吞進肚，危及到健康就麻煩了，「快拼看看，有沒有缺角，搞不好吃下去了。」對此，余汶駿也說，恰查某已經破壞習慣了，知道什麼可吃，什麼不可吃，所以不會將碎片吃下肚。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲恰查某靜靜趴在嬰兒床邊。（圖／有點毛毛的／飼主余汶駿）

雖然凱莉兇巴巴又會搞破壞，但其實是隻暖心狗狗。余汶駿先前就分享，只要剛出生2個月的小孫子來家裡，恰查某就會變得特別安靜，還會趴在嬰兒床旁邊的地板上默默守護，聽到小寶寶哭了，也搖著尾巴湊上前關心。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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