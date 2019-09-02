水餃吃一半「屁股突然督過來」　爸認命用頭服侍再默默挑掉貓毛

記者何睿宜／採訪報導

貓奴果然就是貓奴！可愛的三花貓「夏美」這天跳上餐桌撒嬌，對著爸爸把屁股翹得老高，正在用餐的爸爸不僅不介意，還先用頭蹭蹭貓屁股，再放下筷子給予輕拍，最後默默把掉在水餃上的貓毛挑掉，溫柔有愛的寵貓動作和超man外表形成超萌反差。

▲夏美跳到桌上陪爸爸。（圖／飼主Sue Su提供）

媽媽Sue Su受訪時表示，夏美是家裡第4隻貓咪，今年5歲，「我覺得牠最愛黏我三歲女兒，但吃飯翹屁股這件事最常對爸爸做，爸爸會很配合牠。」事實上，家裡4隻貓咪都會用屁股對著家人，不過只有夏美會跑到餐桌上這麼做。►戀愛老司機：重點是眼神

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▲夏美是家裡第4隻貓。（圖／飼主Sue Su提供）

▲夏美是家裡第4隻貓。（圖／飼主Sue Su提供）

Sue Su笑說，夏美就是想撒嬌，「但還在懸崖邊定格那麼久，真的需要好好摸摸犒賞牠一下。」面對吃飯到一半突然有貓屁屁「督」過來，爸爸又是甚麼心情呢？Sue Su回答，「從爸爸的表情看得出受到主子的恩寵很榮幸。」

▲夏美：喜歡我的屁屁嗎？（圖／飼主Sue Su提供）

其實，夏美並不是一開始就生得這麼漂亮，當初牠被救援人撈起時，滿臉是傷、鼻氣管炎很嚴重，眼睛也已經感染，連醫生都說即使治療好，可能還是會有一隻眼睛視力模糊。好在經過細心照護，夏美復原得很好，2隻眼睛都看得到，只是有一隻眼睛有後遺症，鼻淚管塞住，導致牠無時無刻都會流眼淚，不過並不影響生活。

▲夏美當初被救援時的狀況。（圖／飼主Sue Su提供）

▲現在夏美已經是一隻美貓了。（圖／飼主Sue Su提供）

▲夏美找到好人家，送養人也很驕傲。（圖／飼主Sue Su提供）

Sue Su說，因為夏美有這一段受傷、被救援認養的故事，所以想藉此倡導，「救援回來的傷貓，用愛照顧還是可以很漂亮的。」而且照顧方法也不比一般貓咪困難，「就正常照顧，吃營養品，增強抵抗力這樣。」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲夏美向爸爸拜師學藝。（圖／飼主Sue Su提供）

▲夏美與小寶寶。（圖／飼主Sue Su提供）

▲夏美平時最黏小主人。（圖／飼主Sue Su提供）

當初救援的愛媽王千君將夏美撒嬌影片分享到臉書社團「愛貓聯盟」，並開玩笑寫道，「認養人傳來貓奴的日常影片，吃飯時還要配著屁味...，沒有手，就要用頭服侍主子，太太太令人同情了。」但她其實十分感動這家人對夏美的愛，「能為貓咪找到好主人，是我的驕傲呢！」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

網友們看了影片也紛紛留言笑說，「這樣水餃多了一些韻味」、「這位把拔也太man太帥了吧」、「這真的是愛！貓屁眼的味道不是誰人都能接受得了何況在自己吃東西時！」、「太好笑了！爸爸好無奈！」、「把拔變貓，用臉蹭貓咪」、「真的好感動，有愛的男人真帥」、「一臉硬漢樣結果超級溫柔」、「比照顧女兒還多，恭喜你已經當選模範貓奴了！」

▲吃飯到一半，突然有貓屁屁督過來怎麼辦？（圖／飼主Sue Su提供）

▲只好先用頭蹭蹭。（圖／飼主Sue Su提供）

▲再用手拍拍。（圖／飼主Sue Su提供）

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