影／浪犬誤闖國道逃竄！後車停一排「禮讓救援」　畫面曝光萬人讚爆

記者闕雁琳／採訪報導

台灣最美的風景是人。日前有名網友分享驚險的救援畫面，一隻流浪狗誤闖國道，獨自在車陣中逃驚慌竄，其中一名駕駛見狀隨即下車，溫柔地引導狗狗離開危險的車道，撈上車送醫檢查。整個過程中，後方車輛耐心的停一排禮讓救援，沒有一台車按喇叭，畫面曝光之後讓萬人讚爆直呼，「謝謝救援狗狗和停下來的駕駛們！」

▲流浪狗誤闖國道，一名駕駛下車幫忙救援。（圖／網友謝宗謀授權提供）

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網友謝宗謀日前在「爆料公社」貼文寫道，「國道3號南下91k，好心人士引導救援誤闖國道的狗狗，感謝駕駛們耐心等待。」畫面中，一名長髮的駕駛蹲在路邊，輕聲安撫著狗狗、揮揮手釋出善意，途中還有另一名駕駛也跟著下車查看，這隻狗狗毛髮髒亂，看起來是流浪一段時間了，牠一看到有人伸出援手，緩緩的靠近白色車輛搖尾巴道謝，最後順利被抱上車，結束這場國道驚魂記。更讓人感動的是，後方車輛發現受困的狗狗，默契的慢慢減速，全部停車禮讓救援。

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這段畫面曝光之後引起將近5萬人按讚，許多網友紛紛被駕駛的暖舉感動，「感謝各位駕駛！」、「台灣人寶貴的人情」、「看得好緊張...謝謝大家耐心等候」、「謝謝所有忍讓的車友，有大家的包容，才能順利救援」、「看著車流應該本來就塞車慢下來了，並非車主擋車救狗，當下他願意下車儘快處理也比放任小狗亂跑，等待高工局處理來的實在太慢」。

▲駕駛將受困的狗狗抱上車。（圖／網友謝宗謀授權提供）

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也有網友持不同意見，認為遇到受困的犬隻應該請求專業人員協助，而非私自停車救狗，留言砲轟「救援是好事，但是若後面來車追撞怎麼辦？」、「為了救狗，你把你自己和後面車輛陷於危險之中...」、「有愛心是很好，但我覺得還有更好的方法」、「很感謝您們，下次記得三角錐警示，國道超車道臨停很危險的」、「後面追撞上來就知道什麼是有愛心沒腦袋」、「應該通知國道警察，這樣處理方式很容易追撞意外」。

事後救援狗狗的網友也在「狗狗走失協尋互助」貼出狗狗的走失啟示，沒多久就傳出好消息，「可喜可賀小白找到主人了！主人私我，說那很像他養18年多的狗，經過比對後主人有百分之99.9肯定是他的狗，所以花了2個小時從芎林來溪湖接牠，終於結束了北二高小白歷險記！」。

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