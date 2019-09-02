金孫瘦了！婆婆秒煎「一盤高級牛」不分她　網笑：你只是陪嫁丫頭

▲摳摳興奮坐在廚房等食物。（圖／粉專摳逆吉哇提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）



記者林韋辰／採訪報導

有一種瘦叫做「阿嬤覺得瘦」。台中飼主王瀚琦飼養的米克斯「摳摳」得人疼，到哪都能得到「滿滿的愛」。這天王瀚琦到男友家，對方媽媽一聽到摳摳還沒吃晚餐，當場跑去廚房煎了兩塊牛排要給牠，還一直很擔心摳摳變瘦了、要多吃東西補身體，看似很貼心的行為背後藏有「比悲傷還悲傷的故事」。

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摳摳當天似乎知道「晚餐是自己的」，默默坐在廚房裡面守護肉肉。飼主王瀚琦說，「男友媽媽一直說摳摳變瘦了，但我怎麼看不出來哪裡變瘦...摳摳也知道要弄給牠吃，一直待在旁邊不走，真是爽死這胖小孩了啦～真的不知道是哪裡瘦了啦。」

▲美味的牛肉通通都是摳摳的。



眼看香噴噴的牛排已煎好，但飼主卻只分到一口，心碎極了。「整盤都是摳摳的...而且還是高級牛排啊～我只吃到一口而已嗚嗚。」飼主將悲傷的故事分享到粉專「摳逆吉哇」，網友看完也大笑「應該是眼睛瘦了」、「摳摳的毛瘦了啦」、「耳朵啦，耳朵瘦了」、「妳看他尾巴那麼瘦，要多補補」；同時還有人壞心的說，「醒醒吧～妳只是陪嫁丫頭」、「摳摳可以嫁了啦」、「摳摳才是正牌女友現任媳婦」。

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