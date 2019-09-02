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萌貓半夜向供桌「舉手拜拜」！萬名網友嚇：看到誰了？

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記者林韋辰／綜合報導

「喵：保佑奴才荷包賺飽飽～」最近網路上流傳一則奇妙短片，內容是飼主錄到小橘貓，竟然在供桌前「舉手拜拜」，如此懂事的行為讓在場大人看傻眼，同時也引發網友熱烈討論，直呼「是看到誰了嗎？」

影片中，小橘貓端莊坐在供桌前，舉起小小手掌瘋狂合什拜拜。可愛的牠對著天空拜呀拜，宛如在祈求「罐罐吃不完」一般。後來小貓發現主人在錄影，默默轉頭看一下才停止行為。

►夜深了...千萬別讓腦公看到

▲中元節貓貓對供桌「舉掌拜拜」！萬名網友嚇：看到誰了？（圖／微博笑點菌。）

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▲喵星人：本喵會拜拜也被你發現了嗎？

短片地點疑似在中國大陸，有貓友將片子轉到貓咪社團，瞬間吸引1萬多人觀看。很多人看完覺得可愛卻又有點頭皮發麻，紛紛逗趣的留言，「天公北啊～請保佑我有吃不完的罐罐」、「牠可能吃偷吃東西，再道歉」、「一看身材，就知道在求什麼XD」、「好可愛喔」、「很可愛欸有拜有保佑」、「牠是在拜託桌上的食物可不可以給牠吃」、「很恐怖欸～如果我半夜看到也會嚇死」。

先前《ETtoday寵物雲》也有報導過一則老貓「泰哥」愛拜拜，時常在房間舉掌膜拜。飼主笑說，「愛貓是在某天無師自通突然習得，1歲多就學會這項技能的牠，常在家裡的各各角落求來求去。」

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胖貓「泰哥」默默拜金雞母　求罐罐順便告個狀好了（圖／網友Chris Lee授權提供）

▲求罐罐順便告個狀好了。

更多精采影片：

關鍵字： 中元節拜拜

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