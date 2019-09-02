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收容所門外站2個「濕身小女孩」眼神哀傷　網跪求：拜託開門

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▲門口站2個濕身小女孩。（圖／理事長李貞儀授權提供）

▲門口站2個濕身小女孩。（圖／李貞儀授權提供）

記者陳靜／採訪報導

「可以給我們一個能求溫飽的地方嗎？」社團法人中華民國護犬協會理事長李貞儀日前在臉書社團「有點毛毛的」PO出一張照片並寫下，「門口站著2位濕身小女孩，我該開門嗎？」沒想到愛狗的網友們一看到這2隻汪汪楚楚可憐的眼神後，紛紛暴動為牠們求情，希望她可以趕快開門，讓狗狗們有個溫暖的家。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

網友紛紛在底下留言表示，「拜託開門，姨姨我們冷」、「狗來富，而且一來就富富了！！」、「大家都知道來這裡找溫暖了......」、「趕快開門讓牠們的腳腳印滿妳全身」、「哈哈，當然要開門迎富啊～雙雙對對、萬年富貴捏！」、「不要問了，你明明已經開了！」、「謝謝您幫助這兩個孩子！」、「她們是慕名而來的，當然要開，誰都知道李醫師是暖心的愛媽，所以她們才找上門的」。

請繼續往下閱讀...

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲門口站2個濕身小女孩。（圖／理事長李貞儀授權提供）

▲汪：我們也想進去吃飯飯。

事實上，這2隻小米克斯是李貞儀日前救援來的浪浪，當時牠們流落在台東興安路街頭，冒著颱風天暴雨的危險，在外互相依靠過著流浪生活，還小不懂事的牠們，曾調皮地挖了民宅的花盆，沒想到卻遭到屋主鐵鍊毆打，鄰居見狀心疼不已，也非常擔心狗狗安危，因此立即通報協會，請求協助安置。

▲門口站2個濕身小女孩。（圖／理事長李貞儀授權提供）

▲通報人表示，當時2汪因為亂翻民宅花盆被打。

這對僅3個月大的汪汪姐妹其實非常親人活潑，不過為了保護新來的狗狗與舊有的毛孩，協會一律都會先將新汪汪安置在狗園的外圈，直到確認牠們的情緒穩定且健康無虞後，才會讓牠們正式入住；而目前米克斯姐妹也仍在觀察期，等到確定沒有潛伏的傳染病後，就可以進入狗園，等待有緣人的到來。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲門口站2個濕身小女孩。（圖／理事長李貞儀授權提供）

▲這對姐妹非常親人有活力。

李貞儀心疼表示，「這兩個孩子確實是來路不明的浪浪，也確實是流落街頭在騎樓躲颱風，頑皮搞破壞還被修理的孩子，不過牠們實在太親人了，不能住在街頭，太危險！」因此協會才會決定將牠們暫時安置下來，但是同時，他們也希望可以幫這對姐妹找個家，讓喜歡人類的牠們，也可以有「家人」的疼愛。

※想知道更多關於這對米克斯姐妹的資訊，歡迎聯絡社團法人中華民國護犬協會

▲門口站2個濕身小女孩。（圖／理事長李貞儀授權提供）

▲「可以給我們一個家嗎？」

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關鍵字： 流浪狗汪汪米克斯收容所濕身女孩社團法人中華民國護犬協會

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