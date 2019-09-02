笑阿嬤養的很胖！媽替25KG鬆獅洗澡破謠言...結局尷尬了

記者林韋辰／綜合報導

仔細看還是有一點點腰身啦！寵物粉專「我是鬆獅阿肥」的2歲大「阿肥」靠著憨厚臉蛋、渾圓肉背吸引眾多粉絲喜歡。由於阿肥深受阿嬤疼愛，體重逐年向上攀升，扎實的肉肉模樣常被笑「很胖」，因此媽媽藉由洗澡影片來反駁，沒想到結局反而更尷尬了。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



▲阿母幫阿肥洗澡中。（圖／粉專我是鬆獅阿肥提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）



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媽媽笑說，因為前陣子阿嬤餵阿肥的影片被大家嫌胖，所以想趁洗澡來平反一下「人家只是毛澎」。從媽媽錄下的影片中可見，阿肥乖乖坐在浴室角落，任由媽媽拿蓮蓬頭沖洗。只見阿肥圓圓肉背已全濕，但是身型依舊超「厚實」。媽媽就尷尬笑說，「有啦～有比較小隻一點點，要仔細看！」。

▲有微微的腰身浮出。

媽媽受訪時也提到，阿肥洗澡原則是，第一天可以跟媽媽一起上床睡覺，第二天開始流口水有臭臭，所以就不能一起睡覺。至於有沒有過胖的問題？媽媽拍胸脯表示，阿肥是中大型犬、25kg是標準體重唷！是一隻非常健康的寶寶呢。

粉絲看完洗澡片紛紛表示，「濕身的阿肥依然美麗」、「像沒有什麼變啊...很實心」、「還是粉厚實哦」、「下盤很穩XD」、「還是看起來肥嘟嘟的唷」、「阿嬤養的，好胖啊啊啊」，還有鐵粉笑說「有啦我有看到腰身」、「好瘦喔」。

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▲阿嬤超級疼愛阿肥，很喜歡餵牠吃東西。

▲貪吃的阿肥。

▲阿肥小時候的樣子。

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