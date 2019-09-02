毛孩見爸臉猙獰...暖金自願當「肉身靠枕」　哈士奇送上殘酷一腳

記者吳鎮良／綜合報導

每隻狗狗都有牠不同的個性和特質，抖音APP用戶「626408157」有名飼主這天想做個實驗，如果自己在做伏地挺身時，2隻愛犬會有什麼反應呢？實驗的結果可以看到，黃金獵犬見主人臉部猙獰做運動，居然會貼心的當起枕頭要給主人躺，不過哈士奇則完全相反，甚至還給主人一腳。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片一開始，黃金獵犬陪在主人身旁做運動，當牠看到主人露出痛苦的表情，趕緊鑽到主人胸口下方，要用自己的身體去給主人躺，行為相當暖心。不過同樣是看到主人露出痛苦的表情，哈士奇則站起身來且朝著主人的背上用力一踩，殘酷的行為就像是一名嚴格的健身教練。►養出自信桃花眼！增添媚感還可現賺$2200

▲黃金獵犬看到主人臉猙獰做運動，趕緊鑽到下方當靠墊。（圖／翻攝自抖音APP用戶「626408157」，下同）



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▲哈士奇則是重重壓了主人的背。



這段可愛又逗趣的影片最近被網友分享到各個寵物社團，目前已累積上千次的觀看次數，有人在底下留言表示，「哈哈哈金毛與二哈的差別」、「阿金好暖！」、「哈哈哈很調皮耶」；不過也有人認為，「主人要的是運動，哈哈是對的教練！」、「黃金獵犬心地善良，哈士奇就比較心狠手辣」、「二哈是嚴格的教官」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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