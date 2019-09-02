二哈躺床玩「嘴對嘴傳球」狗糧灑一地　媽被閃瞎眼神死

實習記者鄭暐儒／綜合報導

2隻哈士奇被鏟屎官「捉姦在床」，牠們躺在床上你一口我一口傳著嘴裡的球，空氣中彷彿充滿粉紅泡泡，一旁的媽媽直呼「不准你們在我床上曬恩愛！」

▲二哈在媽媽床上放閃，嘴對嘴僅隔著一顆球 。（圖／Joyce與三隻小狗的時尚生活授權提供）

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媽媽將毛孩們的生活分享在粉專Joyce與三隻小狗的時尚生活，這次放閃的哈士奇叫做祿祿跟妞妞，牠們嘴間僅隔著1顆球，深情款款看向彼此，完全不在乎身旁媽媽的感受。媽媽原本只是好奇2坨大毛怪在床上做什麼，卻莫名其妙被閃瞎，實在哭笑不得，「其實牠們感情超好，動不動就會被放閃，應該早就要習慣了才對啊！」

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▲2隻汪星人感情特別好，讓媽媽時常在家看到牠們在放閃。（圖／Joyce與三隻小狗的時尚生活授權提供）

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飼主將二哈的放閃影片PO上網後，網友們直呼「果然只有哈士奇想的出這種玩球法！」、「哈士奇怎麼玩球不需要理由」，也有網友替媽媽抱不平，「麻麻：養你們這麼多年，我的回報居然是被兩隻二哈曬恩愛」、「主人：交不到男友就算了，連狗都要欺負我……」。

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