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海豹貓玩「時間暫停」定格超過1分鐘　網友揉眼：這是娃娃吧！

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記者何睿宜／採訪報導

飼主Kevin Wei這天和愛貓邦邦玩起「時間暫停」遊戲，只見邦邦躺在朋友腿上，手腳收攏、耳朵往後壓低，加上圓滾滾的身材，看起來就像一隻新品種海豹，模樣十分可愛。最後邦邦足足定格了1分鐘多，中間完全動也不動，讓網友看了直呼「超厲害」。►生火了！連我媽都用到發光

▲海豹貓玩「時間暫停」定格超過1分鐘　網友揉眼：這是娃娃吧！。（圖／飼主Kevin Wei提供）

▲邦邦個性比較膽小，遇到陌生人會直接定格不動。（圖／飼主Kevin Wei提供）

▲海豹貓玩「時間暫停」定格超過1分鐘　網友揉眼：這是娃娃吧！。（圖／飼主Kevin Wei提供）

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▲邦邦外型圓潤可愛。（圖／飼主Kevin Wei提供）

Kevin Wei受訪時表示，邦邦是領養來的貓咪，目前1歲2個月大，個性比較膽小，「只要聽到我侄子的聲音，或是聽到不熟的人的聲音就會瞬間僵硬，一種鴕鳥心態的概念。」當天正好朋友來家裡，邦邦變得僵硬不敢動，大家就順勢把牠抱起來，拍下這個「時間暫停」的瞬間。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲海豹貓玩「時間暫停」定格超過1分鐘　網友揉眼：這是娃娃吧！。（圖／飼主Kevin Wei提供）

▲安心熟睡的邦邦。（圖／飼主Kevin Wei提供）

▲海豹貓玩「時間暫停」定格超過1分鐘　網友揉眼：這是娃娃吧！。（圖／飼主Kevin Wei提供）

▲邦邦把眼睛睜得大大的。（圖／飼主Kevin Wei提供）

影片分享到臉書貓咪社團，不到半天就累積近7500讚，網友們紛紛留言，「這是娃娃吧」、「很明顯是海豹」、「太厲害了」、「敵不動，我不動。」、「好可愛的海豹」、「他們有被點穴嗎？」、「沒有脖子，好可愛呀，一次獲得了貓貓跟海豹」、「假人挑戰貓貓版」、「謎樣的生物」、「真配合演出。」（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲海豹貓玩「時間暫停」定格超過1分鐘　網友揉眼：這是娃娃吧！。（圖／飼主Kevin Wei提供）

▲邦邦因為爸爸的朋友來訪而定格。（圖／飼主Kevin Wei提供）

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關鍵字： 海豹時間暫停定格娃娃領養

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