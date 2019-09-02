塞車怕睡著找牠聊天！　媽笑問「你是1隻什麼」喵秒答：貓～

記者陳靜／採訪報導

無聊的時候還有喵星人陪聊真好！狗狗訓練師香菇家裡有隻超萌的賓士貓「姆明」，這天她開車回家的路上碰巧遇上塞車，在車速只有10公里的狀況下，飼主非常怕自己會睡著，於是她開始和姆明聊天，因為先前就發現毛孩的叫聲是「貓」而非「喵」，便故意問牠「你是1隻什麼」，雙方逗趣問答超可愛！（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

▲姆明陪因塞車而煩悶的媽媽聊天。（圖／臉書粉專「完美狗狗訓練師－香菇 Mushroom（台南）」授權提供）

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姆明一直以來都很喜歡和主人對話，只要聽到關鍵字像是「吃飯」、「玩」，牠都會特別有反應，一旦發現馬麻說的話是疑問句後，牠就會馬上「貓貓叫」回應，因此當牠聽見媽咪問了「你是1隻什麼」，也就自然地回了牠唯一會的一句話「貓～」，讓飼主不禁笑出來，被毛孩萌翻了。

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▲「我是一隻貓。」（比自己）

影片上傳至臉書粉專「完美狗狗訓練師－香菇 Mushroom（台南）」後，網友看了紛紛留言笑回，「好棒喔，是我我會沒辦法專心開車，牠太可愛了！」、「會溝通的貓餒」、「怎麼這麼好聊啦」、「有貓咪陪伴聊天。塞車也能很開心哦」、「太可愛了啦！」、「超乖的好羨慕」、「別人的貓都不會讓我失望」、「好療癒喔！」、「我是貓啊～」。

▲▼姆明非常愛講話，不論媽媽說什麼都要回。

不過也有網友擔心貓咪及駕駛的安危，提醒還是要好好遵守交通規則，放任貓咪在車內隨意跑動的同時，也間接增加了意外發生的機率，若毛孩受到驚嚇，很可能失控影響駕駛視線及思緒，甚至有可能躲到煞車踏板下，導致緊急情況時無法停下；此外，飼主也承認自己邊開車邊錄影是錯誤示範，請大家不要模仿，貓咪行為雖然可愛，但仍要切記「安全第一」，共同維護用路人的安全。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

▲開車還是盡量讓毛小孩待在籠子裡面喔！

▲姆明非常喜歡坐車出門還有散步。

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