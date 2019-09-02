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鴨嘴被「柴犬捲尾」夾到？　30秒後真相反轉...網笑：在吸狗吧

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▲鴨嘴被柴尾夾到。（圖／翻攝自@mgmmd08010）

▲鴨：啊...卡住了快救我啊。（圖／翻攝自@mgmmd08010，下同）

記者陳靜／綜合報導

打人的喊救人喔！日本網友家中同時飼養了1隻鴨子與1隻柴犬，少見的奇特組合讓人想一探究竟，這天主人拍到白鴨嘴巴被柴柴的捲尾夾到的畫面，網友都以為是不小心卡住的，紛紛要飼主趕快協助救鴨鴨，怎料30秒後才發現，原來調皮的鴨子根本是自己把嘴伸進柴尾洞裡，甚至還一臉享受的樣子，讓大家超傻眼。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲鴨嘴被柴尾夾到。（圖／翻攝自@mgmmd08010）

請繼續往下閱讀...

▲明明就很享受，還自己伸進去狂嚕XD

從飼主的推特帳號@mgmmd08010就可看出2毛孩的感情其實非常好，主人經常會帶牠們一起出門散步，鴨鴨和柴柴也很習慣彼此的存在，而這天不曉得鴨子是不是想和阿柴撒嬌的關係，牠直接把嘴巴戳進對方尾巴捲起形成的洞裡，甚至還忍不住瞇眼磨蹭，露出舒服的表情，讓網友不禁笑翻直呼，「其實是在吸狗吧！」

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

▲鴨嘴被柴尾夾到。（圖／翻攝自@mgmmd08010）

▲吸狗快樂似神仙！

影片上傳至推特後，不到1個禮拜就吸引了124萬次觀看，粉專「紀由屋」也在臉書分享此文，網友看了紛紛笑回，「柴犬果然是獵犬XD」、「鴨鴨很享受內」、「感覺是很舒服XD」、「到底～那個洞有什麼神奇的魔力」、「又有新扭蛋了」、「雖然不同物種，但前世應該是小情侶」、「哈哈哈是牠自己鑽的吧，應該很舒服」、「鴨子感覺吸得很爽」、「鴨子看起來好開心，眼睛都瞇了XDDDD」、「鴨生又解鎖了一項新成就」、「柴柴的迷之魅力」、「意義不明XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

 

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關鍵字： 鴨子柴犬嘴巴捲尾吸狗

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一說散步就像士兵聽到「起床號」　4法鬥神同步秒起床：出發囉～

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