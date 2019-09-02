爸海邊遇伯恩山犬狂摸　吃醋汪「親自驅離」：離開他身邊！

記者陳靜／綜合報導

「哪裡來的小三狗，給我馬上離開！」飼主Kenny Huang家中有隻愛吃醋的伯恩山混瑞士山地犬「胖寶」，這天爸爸帶著牠到海邊玩水，意外遇見了1隻毛色超漂亮的純種伯恩山犬，於是主人忍不住上前狂摸，沒想到胖寶卻突然像是被踩到地雷一樣，對著那隻狗狗狂吠，甚至直接把牠驅離爸爸的身邊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB）

這隻陌生的伯恩山犬非常親人，一看到Kenny Huang向牠釋出善意，便笑著聞了對方幾下，然後默默坐在他的腳邊撒嬌，一副誠摯想要和他當朋友的模樣，怎料愛吃醋的胖寶完全無法接受和別人共享把拔，馬上氣噗噗地狂吠，還直接把那隻小三汪趕走，彷彿說著，「爸爸是我的，快走不要讓我再看到你！」

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▲爸看到伯恩山犬狂摸，胖寶卻吃醋了。（圖／有點毛毛的／網友Kenny Huang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主經常在臉書粉絲專頁「胖寶ｘ厭世汪星人」分享毛孩的逗趣日常，而這次他也將影片PO至社團「有點毛毛的」並笑說，「難得一見伯恩山，真的好可愛，結果胖寶吃醋了，大家的狗也這麼會吃醋嗎？」網友也不禁被胖寶的小朋友行為及被療癒的爸爸笑翻直呼，「已經搞不清誰才是自家小孩了XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

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