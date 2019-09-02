ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

爸海邊遇伯恩山犬狂摸　吃醋汪「親自驅離」：離開他身邊！

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者陳靜／綜合報導

「哪裡來的小三狗，給我馬上離開！」飼主Kenny Huang家中有隻愛吃醋的伯恩山混瑞士山地犬「胖寶」，這天爸爸帶著牠到海邊玩水，意外遇見了1隻毛色超漂亮的純種伯恩山犬，於是主人忍不住上前狂摸，沒想到胖寶卻突然像是被踩到地雷一樣，對著那隻狗狗狂吠，甚至直接把牠驅離爸爸的身邊。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

這隻陌生的伯恩山犬非常親人，一看到Kenny Huang向牠釋出善意，便笑著聞了對方幾下，然後默默坐在他的腳邊撒嬌，一副誠摯想要和他當朋友的模樣，怎料愛吃醋的胖寶完全無法接受和別人共享把拔，馬上氣噗噗地狂吠，還直接把那隻小三汪趕走，彷彿說著，「爸爸是我的，快走不要讓我再看到你！」

►用了電眼修修　大家都叫我板橋楊超越

請繼續往下閱讀...

▲爸看到伯恩山犬狂摸，牠吃醋了。（圖／有點毛毛的／網友Kenny Huang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲爸看到伯恩山犬狂摸，胖寶卻吃醋了。（圖／有點毛毛的／網友Kenny Huang提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

飼主經常在臉書粉絲專頁「胖寶ｘ厭世汪星人」分享毛孩的逗趣日常，而這次他也將影片PO至社團「有點毛毛的」並笑說，「難得一見伯恩山，真的好可愛，結果胖寶吃醋了，大家的狗也這麼會吃醋嗎？」網友也不禁被胖寶的小朋友行為及被療癒的爸爸笑翻直呼，「已經搞不清誰才是自家小孩了XD」。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▼更多精采影音

關鍵字： 伯恩山犬瑞士山地犬汪汪吃醋驅離爸爸

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

夜店搜毒品！警犬「機靈一鑽」 她雙腿大開被狂聞...尷尬照瘋傳

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

「鬆獅混柴犬」甜靠帥弟肩上撒嬌　幸福臉肉炸出萌翻！

影／給我傑尼龜！　黑柴拿到突然「當機5分鐘」.....

懶到極致！瑪爾被丟水裡逼游泳　牠四肢放鬆「原地飄」..

挑食汪拒吃飼料！　家人掉包「餅乾袋」撈出乾乾.....

零食櫃發出詭異怪聲！　厭世貓把餅乾當「科學麵」全踏..

台中走失狗「自己搭公車」離5公里　暖心司機霸氣：我..

爸媽稱「對貓沒興趣」　到家90分鐘後趴地...連飯..

影／鬆獅無辜討食卻被媽嫌「臉大」　牠聽完轉身趴地...

里長阿公出門不帶牠　鬆獅聽到「你顧家」氣炸狂吠....

影／樓下情侶又吵架！　八卦3狗「興奮衝窗邊」湊熱鬧..

鬆獅無辜討食卻被媽嫌「臉大」　 牠聽完轉身趴地....

就決定是你惹！黑柴搶玩傑尼龜 一到手竟「當機5分鐘..

燈沒關就想睡...奴才發懶想奇招 用雷射筆操控愛貓..

在主子面前出拳、可輕鬆推倒牠 網傳「5動作」測貓咪..

不准停！萌柴被主人搔耳好蘇胡 「飛機耳＋瞇眼笑」萌..

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」..

超療癒！泰國最夯「柯基咖啡廳」 短腿店員狂扭愛心屁..

湯瑪&朋友們10：湯瑪和煙火

湯瑪&朋友們09：小桃的生日

出國回來沒帶伴手禮只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把..

小時候被追怕狗！她餵浪浪認出「10年冤家」...偶..

限你3秒內出來！四眼汪見媽開廁所門　坐挺露堅定眼神..

狗床淋到雨！爸買韻律墊給「恰查某」擋著用　隔天驚見..

鴨嘴被「柴犬捲尾」夾到？　30秒後真相反轉...網..

看到胖貓睡午覺！約克夏氣炸「可愛蘿蔔蹲」狂吠：走開..

同伴鑽過柵欄！損友柴「雙手壓制屁屁」心機賊笑：兄弟..

好舒服！最喜歡主人的抓癢服務　袋鼠挺胸暗示「不要停..

爸海邊遇伯恩山犬狂摸　吃醋汪「親自驅離」：離開他身..

金孫瘦了！婆婆秒煎「一盤高級牛」不分她　網笑：你只..

影／浪犬誤闖國道逃竄！後車停一排「禮讓救援」　畫面..

世籃賽／39歲史科拉生涯總得分升歷史第2　攻23分..

世籃賽／八村壘未完全發揮仍飛扣NBA前輩　巫師老闆..

中職／引退年拿獎？彭政閔最佳DH達標　統一獅二三壘..

曾之喬拜金釣富二代！《你那邊怎樣》首播「劇情燒腦」..

國中弟遭「3度爆踹噴飛」摀肚哀號！新莊惡煞「狂搧5..

傳統家具店誰在去？　他激推IKEA「好看+價格透明..

安平開台天后宮文化基金會董事長交接典禮　張省吾功成..

小時候被追怕狗！她餵浪浪認出「10年冤家」...偶..

朋友二手店買來！2年後想起...她一倒酒「變異綠粉..

凌晨3點爽玩手機...床下傳「叮咚」聲！獨居女跳起..

寵物動物熱門新聞

老狗等不到爺出走　媽夢他們散步

「鬆獅混柴犬」甜靠帥弟肩上撒嬌

把10隻孤兒鴨倒入池塘　陌生母..

巨嬰汪暴風成長　歐告姊姊超傻眼

超瞎理由被棄　比特緊咬回憶布偶

嬤假牙找半天！汪轉頭露暴牙燦笑

黃狗到得來速點餐　店員舉動超暖

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

黑熊平躺聊天　見鏡頭舉手：嗨伊

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

老虎撒嬌臉貼孕肚　準媽媽暖哭

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

天天揹毛小孩掃街　正妹清潔員爆..

讀者迴響

熱門新聞

老狗等不到爺出走　媽夢他們散步

「鬆獅混柴犬」甜靠帥弟肩上撒嬌

把10隻孤兒鴨倒入池塘　陌生母..

巨嬰汪暴風成長　歐告姊姊超傻眼

超瞎理由被棄　比特緊咬回憶布偶

嬤假牙找半天！汪轉頭露暴牙燦笑

黃狗到得來速點餐　店員舉動超暖

汪電梯前等媽　一開門驚喜變驚嚇

二哈不吃藥　虎媽式餵法驚呆網！

黑熊平躺聊天　見鏡頭舉手：嗨伊

媽寶狗變心！看到最後3秒全懂了

老虎撒嬌臉貼孕肚　準媽媽暖哭

塞車到厭世　驚見汪隔空軍備競賽

天天揹毛小孩掃街　正妹清潔員爆..

好心請烏鴉吃點心　她日日收到小..

最新影片

更多

鬆獅無辜討食卻被媽嫌「臉大」　 牠聽完轉身趴地...背影超落寞

就決定是你惹！黑柴搶玩傑尼龜 一到手竟「當機5分鐘」變娃娃XD

燈沒關就想睡...奴才發懶想奇招 用雷射筆操控愛貓關燈大挑戰！

在主子面前出拳、可輕鬆推倒牠 網傳「5動作」測貓咪信不信任你！

不准停！萌柴被主人搔耳好蘇胡 「飛機耳＋瞇眼笑」萌歪：起飛了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面