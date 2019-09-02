好舒服！最喜歡主人的抓癢服務　袋鼠挺胸暗示「不要停..





實習記者范芷菱／綜合報導

每個動物都有牠不為人知的癖好。澳洲西南部的林肯港（Port Lincoln）就有一隻袋鼠很喜歡主人幫他抓癢，只要主人抓他的胸膛時，就會非常興奮；但是只要一停手，牠就會發出發出不滿的聲音，一邊挺起胸膛、一邊用自己的手來抓，暗示主人不要停止「服務」。



▲位於澳洲西南部的林肯港（Port Lincoln）的一隻袋鼠有喜歡抓癢的癖好。此為澳洲袋鼠示意圖。（圖／達志影像／美聯社）

據《每日郵報》報導，袋鼠的女主人上（8）月在林肯港的一個旅遊公園拍了一段影片。影片中可以看到，當女主人用手抓袋鼠的胸膛時，牠一開始先是深吸了一口氣，耳朵也隨之不斷抽動，看起來相當興奮；但當飼主把手收回停止「抓癢服務」後，袋鼠馬上就表達出牠的不滿，開始挺起胸膛、舉起右手用力抓自己的胸膛，像是在暗示主人「不要停！我還沒享受夠呢！」

請繼續往下閱讀...

►戀愛老司機：重點是眼神



女主人看到袋鼠可愛的反應後，不禁笑著「服從」牠的命令，「是的大男孩，是的」。影片在網上發布後馬上獲得數百萬的觀看次數，網友紛紛表示牠一定非常抓癢，所以才會挺起胸膛」。網友卻覺得袋鼠的行為非常詭異，「如果是真的，那就讓人毛骨悚然了」；還有網友把牠跟知名漫畫《忍者龜》中的角色聯想在一起，「這讓我想起斯普林特（忍者龜的父親與師父）。」