同伴鑽過柵欄！損友柴「雙手壓制屁屁」心機賊笑：兄弟想去哪

▲柴柴看到同伴越獄出手壓制。（圖／翻攝自抖音）

記者闕雁琳／綜合報導

好朋友要有福同享有難同當啊！日前一段爆笑的影片在網路上被瘋傳，有名飼主將3隻愛犬關進柵欄，其中1隻博美犬靠著身形優勢，輕鬆越獄，沒想到只剩最後一小步時，身旁的柴犬突然伸手壓制住牠的屁股，露出心機的賊笑，逆轉的結局笑翻無數人。

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▲小白最後放氣掙扎了。（圖／翻攝自抖音）

影片中可以看到，2隻博美犬和1隻柴犬被關進柵欄，其中1隻身形嬌小的博美從縫隙鑽出來，半個身體已經跨越成功，只要把後腳跨過就能往自由的道路前行。只是這時，作為損友的柴柴突然伸出雙手，露出心機的賊笑彷彿在說，「兄弟你想去哪啊～我出不去，你也休想要出去！」一把壓制住同伴的屁股，任憑牠怎麼滑動小手，都只能趴在原地，最後乾脆放棄掙扎。

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這段越獄失敗的影片被分享到各大網路平台，許多網友看完紛紛被柴犬「神來一手」的舉動逗樂，留言笑說，「這隻阿柴好壞心」、「最佳損友無誤！」、「柴：自己越獄沒有意思，你還是留下來陪我吧」、「這笑容好可惡啊哈哈哈哈哈」、「幫小白QQ」、「越獄被自己的同伴弄到失敗XD」、「放棄掙扎吧，誰叫你交友不慎」。

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小黄：我出不去，你也休想要出去 由歡天喜地 Life Is FUN 發佈於 2019年8月29日 星期四

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