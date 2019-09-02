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老鷹尷尬臉對鏡頭撇尿　爆紅攝影師揭密…牠不是在尿尿啦

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▲原來事實是老鷹腳邊的象拔蚌剛好噴水了～（圖／嵌入自Facebook／Sasse Photo）

記者詹筠怡／綜合報導

克里斯蒂安（Christian Sasse）是一位生態攝影師，他專門拍攝加拿大溫哥華地區的老鷹群，他曾經拍下許多精彩的瞬間，但在這次抓拍之前，他沒有意識到這將會是一張多麼特別的照片。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

這天，克里斯蒂安來到退潮的海邊，他喜歡捕捉這個時候、老鷹正在潮間帶覓食的樣子，他拍了一整天，自覺沒有拍到太有趣的照片，卻在回家檢查畫面時，看到了神奇的瞬間。

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那是一隻轉頭看著另一邊的老鷹，但就在牠「下體附近」噴出了一道弧線的水柱，乍看像是老鷹趁著沒人在看、偷偷撇尿的樣子，克里斯蒂安笑說，「其實噴水的是牠腳邊的象拔蚌啦！」

►修圖修到厭世！這款CP值很可以

（圖／翻攝自Facebook／Sasse Photo）

▲象拔蚌會躲在沙子裡噴水，造就了奇妙的景象。（圖／翻攝自維基百科）

原來老鷹轉頭瞬間，沙子裡的象拔蚌剛好噴了水，搭配上老鷹驚訝的表情，造就了這有趣的畫面，牠好像在說「不是我尿的！」克里斯蒂安解釋，事實上老鷹和其他鳥類一樣，會在拉屎的時候一併排出尿液，所以牠們的尿其實會是混濁的白色，而不是畫面中水柱清澈的樣子。

克里斯蒂安這張作品在網路上爆紅，他說他的照片通常都是比較正經的生態照，沒想到這次會帶來這樣的驚喜，令他非常難忘。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲克里斯蒂安拍攝的其他老鷹，都是雄赳赳氣昂昂的模樣。

關鍵字： 北美要聞老鷹海灘象拔蚌生態

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