罐罐買了沒？「超Q護衛隊」半夜站超商等人　網萌暈：快抱緊處理

記者林韋辰／採訪報導

這麼聽話的狗都是別人家的！桃園網友申秀真2日到超商買宵夜，發現門口站著兩隻「黑白汪」，瞧牠們認真守門口的樣子好像護衛隊。而且汪星人非常乖巧不亂跑，兩粒眼珠子緊盯主人看，如此忠心耿耿的模樣萌翻許多網友，直呼「好想抱緊處理」。

►夜深了...千萬別讓腦公看到



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▲超萌護衛隊。（圖／網友申秀真提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同）

申秀真笑說，「不知道誰家的寶貝，大半夜的超級乖，在門口等主人。客人進進出出都沒多瞄一眼！」只見全身黑的汪星人，與白底黑點的狗狗一人站一門，兩隻眼神專注，朝同個地方看過去。「我以為牠們在等門打開要吹冷氣，結果我進去牠們絲毫不受影響，一直看著裡面，定力堪稱憲兵般的實力XD。」

「其他顧客也是進進出出，牠們也是無動於衷，眼神死守就對了！」申秀真觀察牠們一陣子，「我逛蠻久的還微波食物，前面有一個客人有問店員，店員笑笑的說，『牠們在等主人』！」

▲汪星人：媽媽，罐罐買好了嗎～



看到別人家的狗狗超有定力、超有教養，申秀真笑說，「這家超商真的很好，都會讓狗狗進來。我家狗每次進去都假借自己是店長巡邏，晃一圈吹冷氣，所以看到這兩隻守門口超羨慕的。」

申秀真將「超Q護衛隊」上傳到米克斯社團，吸引1000多人按讚，網友看完紛紛在底下留言，「好乖～我家的一定不受控制進來吹冷氣」、「好棒的寶貝，米克斯好棒」、「米克斯真的好棒」、「狗狗真的就是忠心」、「我怎麼覺得好像搶匪...在等媽媽出來，留下買路財」、「在認真的看媽媽有沒有買罐罐啦」、「別人家的孩子向來都不會讓人失望」、「快點抱緊處裡啊～」。

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