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團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧

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▲團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲家裡團購了一箱文旦。（圖／飼主陳昭榮提供）

記者何睿宜／綜合報導

「團購的老欉文旦來了，10台斤（6公斤）居然只有一顆！」飼主陳昭榮這天收到一箱文旦，沒想到打開之後卻是「毛茸茸一大顆」，原來是自家貓咪「傻皇」見箱子空了，忍不住窩進去。不過，網友看到傻皇圓滾滾又帶有短毛的背影都笑說，「比較像是奇異果。」►修圖修到厭世！這款CP值很可以

▲團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧。（圖／飼主陳昭榮提供）

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▲一打開，怎麼是這個？（圖／飼主陳昭榮提供）

可愛的傻皇本名「傻子」，過去曾是流浪小貓，2個月大時被陳昭榮的太太收編回家。陳昭榮透露，傻皇目前體重為8.4公斤，比一整箱的文旦還要重。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲傻皇比一箱文旦還要重。（圖／飼主陳昭榮提供）

照片中，紙箱外側寫著大大的4個字「麻豆文旦」，一旁則有一顆綠色小柚子圖樣，上頭標註2小字「老欉」，看起來並無異樣；然而，從紙箱上方看下去，就能看到裡頭裝著的文旦都拿出來了，改由貓咪傻皇佔據其中，大屁屁直接「塞好塞滿」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲這個箱子你塞不下啦！（圖／飼主陳昭榮提供）

他將照片po上臉書社團「愛貓聯盟」，網友們紛紛留言開玩笑，「貨送錯了，那是一顆奇異果」、「出錯貨了！這是奇異果ㄟ！」、「這顆文旦不論顏色還是品種都是極品～」、「這顆是惡魔果實啊…^^」、「這應該比老欉還老了，皮黑成這樣」、「這一顆超過10台斤了吧！」

▲團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲傻皇的「海參型態」。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲在幹嘛呢？（圖／飼主陳昭榮提供）

▲團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：是奇異果吧。（圖／飼主陳昭榮提供）

▲由上往下拍比較瘦。（圖／飼主陳昭榮提供）

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關鍵字： 文旦柚子開箱

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