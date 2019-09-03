宜蘭爸辛苦裝護欄...精明柴一秒神破解　網看傻：天才兒童！

記者吳鎮良／採訪報導

別小看毛孩子的智商，有時牠們甚至比人類聰明呢！宜蘭的飼主葉子豪為了避免愛犬「娘砲」跑到一樓或是家人房間搗蛋，在三樓的樓梯口安裝了一個護欄，但沒想到當他一安裝好，狗狗就當著他的面破解柵欄，並且快步跑到樓下去玩耍，眼神的畫面讓爸拔當場看傻了眼......。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主葉子豪日前在臉書寵物社團PO出一段影片並註解說，「你這樣，我裝柵欄還有意義嗎！」畫面中可以看到，爸拔一安裝好護欄後，想測試看看有沒有效果，於是叫了一聲愛犬的名字叫牠過來；只見柴柴聽到聲音後快步上前，接著忽略眼前的柵欄，直接從一旁的縫隙鑽過去，踩著愉悅的腳步下樓去。

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▲▼聰明的柴柴一秒就破解爸拔辛苦裝的柵欄。（圖／飼主葉子豪提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



由於柵欄已經固定在上面，目前飼主也還沒想到要用什麼方法，於是暫時先讓柴柴在家中自由活動。今年9歲的「娘砲」是隻害羞的男生，從小就很膽小的牠，每次到外面遇到別的狗狗總是被兇，而且也不太會吠叫，以前家人還一度懷疑牠是啞巴。

葉子豪說，「我的狗狗不喜歡待在同一個空間裡，就連去寵物店洗澡，牠都可以把烤箱用壞，所以只要出門就一定要先帶牠出去上廁所，不然牠會生氣！安裝柵欄前我把牠留在房間裡，結果因為忘記帶牠去上廁所，牠就在我床上尿尿，整個傻眼......新的床墊就這樣給我尿下去！」►超爽DER！點我現賺 2200



▲▼柴柴個性害羞膽小，在外經常被其他狗狗欺負。



這段有趣的影片不到一日就湧入將近3千多名網友按讚、分享，許多人看完都在底下紛紛留言說，「汪：你也太小看我了」、「你裝，我鑽」、「可以拿去退了XDD」、「柴犬很聰明的，會找尋各種出路」、「鏟屎官被輕視了...」、「看來這只能騙二哈了」、「餵胖一點就過不去了」、「怎麼聰明成這樣」、「越獄毫不費力」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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