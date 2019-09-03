黏人貴賓沒跟在腳邊...媽一轉頭見牠緊盯「小朋友最愛」　2千人心疼幫求情

記者吳鎮良／採訪報導

毛孩子跟小朋友一樣，都很愛吃又愛玩。飼主鄭凱庭這天到文具店裡買膠帶，走到櫃檯結帳時發現愛犬「胖胖」沒跟在身邊，回頭一看才知道，原來狗狗一直站在色彩繽紛的玩具球下方，暗示要叫馬麻買給牠。影片在網路上傳開後，網友們看到胖胖淚眼汪汪的眼神，紛紛希望飼主「買給牠！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

飼主鄭凱庭在寵物社團PO出這段影片並註解，「我只是要買膠帶而已啊...」。畫面中，馬麻看到胖胖站在玩具球的下方，四肢就像被黏住了一樣動也不動。她溫柔的跟愛犬解釋說，「我們去寵物店買，這泡棉做的一下就壞掉了，知不知道？」話一說完便將地上的綠色球球放回去。

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▲▼胖胖想要帶玩具球回家。（圖／飼主鄭凱庭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）



胖胖聽到馬麻說的話後，先是在原地想了一下，但沒多久又在叼出一顆黃色球球，似乎執意想要帶回家。鄭凱庭表示，「當時解釋很久，告訴牠說那球一口就咬破了，到最後就跟牠說拜拜才追上來，牠應該覺得沒輒吧...」不過隔天馬麻也說話算話，真的帶愛犬到寵物店買球球，從胖胖臉上的笑容可以看出牠有多開心。►超爽DER！點我現賺 2200



這段影片不到一周就累積2千多個按讚數，數百名網友看完都紛紛留言說，「好聰明喔！跟小孩一樣會討東西」、「牠真的很想要這個球哈哈」、「一直暗示主人買旁邊的玩具」、「太可愛了啦，好好笑」、「不買就不回家XDD」、「拜託買給牠啦」、「來來來～阿姨送給你」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

▲隔天馬麻帶胖胖去寵物店買球球。

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