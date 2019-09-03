ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

黏人貴賓沒跟在腳邊...媽一轉頭見牠緊盯「小朋友最愛」　2千人心疼幫求情

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

記者吳鎮良／採訪報導

毛孩子跟小朋友一樣，都很愛吃又愛玩。飼主鄭凱庭這天到文具店裡買膠帶，走到櫃檯結帳時發現愛犬「胖胖」沒跟在身邊，回頭一看才知道，原來狗狗一直站在色彩繽紛的玩具球下方，暗示要叫馬麻買給牠。影片在網路上傳開後，網友們看到胖胖淚眼汪汪的眼神，紛紛希望飼主「買給牠！」（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

飼主鄭凱庭在寵物社團PO出這段影片並註解，「我只是要買膠帶而已啊...」。畫面中，馬麻看到胖胖站在玩具球的下方，四肢就像被黏住了一樣動也不動。她溫柔的跟愛犬解釋說，「我們去寵物店買，這泡棉做的一下就壞掉了，知不知道？」話一說完便將地上的綠色球球放回去。

不買就不離開！萌貴賓緊盯玩具球。（圖／飼主鄭凱庭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

請繼續往下閱讀...

▲▼胖胖想要帶玩具球回家。（圖／飼主鄭凱庭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權，下同。）

不買就不離開！萌貴賓緊盯玩具球。（圖／飼主鄭凱庭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

胖胖聽到馬麻說的話後，先是在原地想了一下，但沒多久又在叼出一顆黃色球球，似乎執意想要帶回家。鄭凱庭表示，「當時解釋很久，告訴牠說那球一口就咬破了，到最後就跟牠說拜拜才追上來，牠應該覺得沒輒吧...」不過隔天馬麻也說話算話，真的帶愛犬到寵物店買球球，從胖胖臉上的笑容可以看出牠有多開心。►超爽DER！點我現賺 2200

這段影片不到一周就累積2千多個按讚數，數百名網友看完都紛紛留言說，「好聰明喔！跟小孩一樣會討東西」、「牠真的很想要這個球哈哈」、「一直暗示主人買旁邊的玩具」、「太可愛了啦，好好笑」、「不買就不回家XDD」、「拜託買給牠啦」、「來來來～阿姨送給你」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

不買就不離開！萌貴賓緊盯玩具球。（圖／飼主鄭凱庭提供，請勿隨意翻拍，以免侵權。）

▲隔天馬麻帶胖胖去寵物店買球球。

更多精彩影音：

關鍵字： 貴賓犬玩具球狗狗

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

萌喵頭放喇叭「大法師」入睡　 網笑：昨晚喝掛了音樂放起來！

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

鴨嘴被「柴犬捲尾」夾到？　30秒後真相反轉...網..

救救我和孩子～貓媽媽難產痛苦喘氣　自己去診所找援助

影／把10隻孤兒鴨倒入池塘　陌生母鴨秒收...「最..

17歲忠犬等不到爺爺離家出走　媽夢醒淚：他們幸福散..

影／浪犬誤闖國道逃竄！後車停一排「禮讓救援」　畫面..

超瞎理由被棄養等安樂　小比特緊咬回憶布偶...不願..

巨嬰汪「暴風成長」　歐告姊姊超傻眼：這個大摳ㄟ是誰..

黑汪散步「定格」叫不回　爸擔心追上...看到「超稀..

爸媽稱「對貓沒興趣」　到家90分鐘後趴地...連飯..

老鷹尷尬臉對鏡頭撇尿　爆紅攝影師揭密…牠不是在尿尿..

鬆獅無辜討食卻被媽嫌「臉大」　 牠聽完轉身趴地....

就決定是你惹！黑柴搶玩傑尼龜 一到手竟「當機5分鐘..

燈沒關就想睡...奴才發懶想奇招 用雷射筆操控愛貓..

在主子面前出拳、可輕鬆推倒牠 網傳「5動作」測貓咪..

不准停！萌柴被主人搔耳好蘇胡 「飛機耳＋瞇眼笑」萌..

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」..

超療癒！泰國最夯「柯基咖啡廳」 短腿店員狂扭愛心屁..

湯瑪&朋友們10：湯瑪和煙火

湯瑪&朋友們09：小桃的生日

出國回來沒帶伴手禮只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把..

團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：..

新店浪貓遭虐！「鉛彈射臉」轉頭護2幼子　獸醫：差1..

黏人貴賓沒跟在腳邊...媽一轉頭見牠緊盯「小朋友最..

老鷹尷尬臉對鏡頭撇尿　爆紅攝影師揭密…牠不是在尿尿..

博美狗狗第一次當媽咪　甜笑啾咪眼：看我寶寶多可愛～..

小時候被追怕狗！她餵浪浪認出「10年冤家」...偶..

限你3秒內出來！四眼汪見媽開廁所門　坐挺露堅定眼神..

狗床淋到雨！爸買韻律墊給「恰查某」擋著用　隔天驚見..

鴨嘴被「柴犬捲尾」夾到？　30秒後真相反轉...網..

看到胖貓睡午覺！約克夏氣炸「可愛蘿蔔蹲」狂吠：走開..

韋蘭德無安打比賽後柯爾再飆14K　太空人連2先發1..

惡駕駛亂丟菸蒂還逼車！　台灣大道「揮球棒嗆聲」狂追..

曾志偉爆娶媳婦進門！　曾國祥赴日秘婚6年女友…家人..

美網／納達爾炸裂蛇球晉級8強　伍茲激動振臂歡呼

換瑜風波不斷　藍議員籲「1人1信」給黨中央：勿玩弄..

雲端最前線／郭柯民調首低於蔡 宣布參選刻不容緩

英打擊犯罪署警官來台　與北市警座談分享緝毒概念與防..

防非法登釣魚台！日擬新警察部隊「配備衝鋒槍、直升機..

團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：..

聽說基隆三浦春馬瘦5公斤...「腹院長」陳其邁嚇到..

寵物動物熱門新聞

鴨嘴被柴捲尾夾到？30秒真相反..

貓媽媽難產　自己找診所求救

把10隻孤兒鴨倒入池塘　陌生母..

老狗等不到爺出走　媽夢他們散步

浪犬誤闖國道！後車停一排等救援

超瞎理由被棄　比特緊咬回憶布偶

巨嬰汪暴風成長　歐告姊姊超傻眼

黑汪叫不回...爸追上見超萌嬌..

爸媽稱對貓沒興趣　到家卻秒趴地

老鷹對鏡頭撇尿？牠不是在尿尿啦

羚羊超不科學飛越車陣　駕駛傻眼

圓臉貓臭臉定格等拍照　媽：誤會

小貓半路認鏟屎官　偷跟蹤他回家

嬤假牙找半天！汪轉頭露暴牙燦笑

讀者迴響

熱門新聞

鴨嘴被柴捲尾夾到？30秒真相反..

貓媽媽難產　自己找診所求救

把10隻孤兒鴨倒入池塘　陌生母..

老狗等不到爺出走　媽夢他們散步

浪犬誤闖國道！後車停一排等救援

超瞎理由被棄　比特緊咬回憶布偶

巨嬰汪暴風成長　歐告姊姊超傻眼

黑汪叫不回...爸追上見超萌嬌..

爸媽稱對貓沒興趣　到家卻秒趴地

老鷹對鏡頭撇尿？牠不是在尿尿啦

羚羊超不科學飛越車陣　駕駛傻眼

圓臉貓臭臉定格等拍照　媽：誤會

小貓半路認鏟屎官　偷跟蹤他回家

嬤假牙找半天！汪轉頭露暴牙燦笑

被追怕狗10年　她餵浪浪認出冤..

最新影片

更多

鬆獅無辜討食卻被媽嫌「臉大」　 牠聽完轉身趴地...背影超落寞

就決定是你惹！黑柴搶玩傑尼龜 一到手竟「當機5分鐘」變娃娃XD

燈沒關就想睡...奴才發懶想奇招 用雷射筆操控愛貓關燈大挑戰！

在主子面前出拳、可輕鬆推倒牠 網傳「5動作」測貓咪信不信任你！

不准停！萌柴被主人搔耳好蘇胡 「飛機耳＋瞇眼笑」萌歪：起飛了

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面