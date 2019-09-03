ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

浪浪吃飯從「脖子洞」流出暖郵差救命　縫300針和死神搏鬥

跟毛小孩互動！按讚加入 ETtoday寵物雲

▲浪浪頸部下方破洞，進食時會從該處流出。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

▲浪浪頸部下方有破洞，進食時會從該處流出。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

實習記者鄭暐儒／綜合報導

高雄六龜荖濃溪林道一隻黑狗正在吃東西，沒想到才剛吃進去卻從脖子處都流了出來，六龜郵局的戴姓郵差恰巧目睹這一幕，趕緊拍下照片通報給台灣動物緊急救援小組。救援團隊與獸醫團隊聯手搶救78小時，黑狗共縫300針才接回氣管與食道，但生命安危仍有待觀察。

（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

請繼續往下閱讀...

戴姓郵差送信途中經過荖濃溪林道指標5公里處，遇見一隻頸部破洞的浪犬，他見狗狗吞下的食物全從破洞處流出，觀察一陣子後拍下傷勢，立即通報台灣動物緊急救援小組。由於當時山區天氣狀況不穩定，使得搜索行動更加困難，志工接力搜索72小時，終於找到躺在路邊奄奄一息的浪犬，趕緊送往高雄市區的動物醫院急救。

 ▲浪浪頸部下方破洞，進食時會從該處流出。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

▲頸部破洞直徑約有5公分，讓食道與氣管都外露。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

經過獸醫團隊3小時的搶救下，浪浪縫了300多針才接回氣管食道，團隊表示，浪浪是約8歲的母犬，送來時血壓偏低，連抽血都困難，頸部下方有被異物切割的痕跡，直徑約為5公分傷口，導致食道與呼吸道都外露，且傷口感染嚴重，狀況是十分危急。

（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤：https://goo.gl/MyKwZB

▲浪浪頸部下方破洞，進食時會從該處流出。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

浪犬手術雖完成，但是否有生命危險仍有待觀察。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

救援小組發言人倪京台說，雖然成功完成手術，但傷犬感染指數爆表，仍有生命危險，將持續給傷犬補充營養並提供治療，望傷犬能完全康復。

►超爽DER！點我現賺 2200

▼更多精彩影音

關鍵字： 浪浪台灣動物緊急救援小組荖濃溪林道

點這裡，留個言吧! FB Weibo
跟毛孩子一起犯規過日子！按「讚」加入ETtoday寵物雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

二哈躺床玩「嘴對嘴傳球」狗糧灑一地　媽被閃瞎眼神死

萌柴柴被搔耳朵瞇眼笑不停　享受樣融化網友「想抱緊」

臘腸狗從沒人要到環遊世界　阿爾卑斯山上也有牠的足跡

影／逮到亂丟垃圾兇手！　奴才上網公審：還知摸感應器..

鳥去樓空！大寶冠鳥、青鸞兄弟翹家玩躲貓貓　結伴到象..

募籌建家園資金！3歲猩猩繪畫作品成功售出　網讚：猩..

40穿山甲病患3成遭狗攻擊！犬隻繁殖旺季到　專家籲..

給浪浪避風港！神人打造五星級庇護家園　還有專屬狗骨..

等你好久！聽到關鍵「登登登」　貼心汪睡再熟也秒醒：..

鴨嘴被「柴犬捲尾」夾到？　30秒後真相反轉...網..

就決定是你惹！黑柴搶玩傑尼龜 一到手竟「當機5分鐘..

燈沒關就想睡...奴才發懶想奇招 用雷射筆操控愛貓..

在主子面前出拳、可輕鬆推倒牠 網傳「5動作」測貓咪..

不准停！萌柴被主人搔耳好蘇胡 「飛機耳＋瞇眼笑」萌..

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」..

超療癒！泰國最夯「柯基咖啡廳」 短腿店員狂扭愛心屁..

湯瑪&朋友們09：小桃的生日

湯瑪&朋友們10：湯瑪和煙火

出國回來沒帶伴手禮只買貓玩具！　阿公還化身木匠「把..

為建家園盡心！「藝術猩猩」繪畫　成功售作品募款....

奉獻10年退役！緝毒犬悄悄離家出走...趴大樹下等..

隱藏鏡頭拍下浪浪「咕嚕喝水」幸福樣　連蝴蝶都來了！

規定只能咬一口！萌汪假動作張嘴...下秒「整根叼走..

宜蘭爸辛苦裝護欄...精明柴一秒神破解　網看傻：天..

浪浪吃飯從「脖子洞」流出暖郵差救命　縫300針和死..

罐罐買了沒？「超Q護衛隊」半夜站超商等人　網萌暈：..

屁股裝攝影機！汪甩耳狂奔30秒進大海　網狂重播：視..

團購10台斤文旦！開箱驚見「毛茸茸一大顆」　網笑：..

新店浪貓遭虐！「鉛彈射臉」轉頭護2幼子　獸醫：差1..

黏人貴賓沒跟在腳邊...媽一轉頭見牠緊盯「小朋友最..

超正女師「真理褲照」瘋傳！172cm辣曬雪白長腿　..

駁斥「換瑜」！　國民黨：立即對撰文記者提告加重誹謗

運將半路趕她下車！　蘿莉塔「超沒品」一聽理由怒譙…..

2019城市盃跆拳道賽開踢　警擺攤秀「毒糖果」：嚴..

連看2頭部近身球坦言想殺了投手　潘恩再見安打完美復..

中職／味全打造全新小龍女啦啦隊　9日選拔KIMIK..

獨／柯文哲不選總統不當副手　2個共通點讓他挺郭台銘..

關掉PS跟樣板美人說掰掰　關韶文放大絕教姊妹們0修..

4公尺巨蟒生吞「40公斤山羊」...腹部撐爆！狂壓..

億萬豪宅成賭場！徐乃麟今赴北檢開庭　低調現身僅說「..

寵物動物熱門新聞

鴨嘴被柴捲尾夾到？30秒真相反..

貓媽媽難產　自己找診所求救

把10隻孤兒鴨倒入池塘　陌生母..

老狗等不到爺出走　媽夢他們散步

浪犬誤闖國道！後車停一排等救援

超瞎理由被棄　比特緊咬回憶布偶

巨嬰汪暴風成長　歐告姊姊超傻眼

黑汪叫不回...爸追上見超萌嬌..

羚羊超不科學飛越車陣　駕駛傻眼

爸媽稱對貓沒興趣　到家卻秒趴地

老虎撒嬌臉貼孕肚　準媽媽暖哭

圓臉貓臭臉定格等拍照　媽：誤會

嬤假牙找半天！汪轉頭露暴牙燦笑

小貓半路認鏟屎官　偷跟蹤他回家

讀者迴響

熱門新聞

鴨嘴被柴捲尾夾到？30秒真相反..

貓媽媽難產　自己找診所求救

把10隻孤兒鴨倒入池塘　陌生母..

老狗等不到爺出走　媽夢他們散步

浪犬誤闖國道！後車停一排等救援

超瞎理由被棄　比特緊咬回憶布偶

巨嬰汪暴風成長　歐告姊姊超傻眼

黑汪叫不回...爸追上見超萌嬌..

羚羊超不科學飛越車陣　駕駛傻眼

爸媽稱對貓沒興趣　到家卻秒趴地

老虎撒嬌臉貼孕肚　準媽媽暖哭

圓臉貓臭臉定格等拍照　媽：誤會

嬤假牙找半天！汪轉頭露暴牙燦笑

小貓半路認鏟屎官　偷跟蹤他回家

老鷹對鏡頭撇尿？牠不是在尿尿啦

最新影片

更多

就決定是你惹！黑柴搶玩傑尼龜 一到手竟「當機5分鐘」變娃娃XD

燈沒關就想睡...奴才發懶想奇招 用雷射筆操控愛貓關燈大挑戰！

在主子面前出拳、可輕鬆推倒牠 網傳「5動作」測貓咪信不信任你！

不准停！萌柴被主人搔耳好蘇胡 「飛機耳＋瞇眼笑」萌歪：起飛了

馬麻回來惹！黏人汪電梯前守候 一開門「驚喜變驚嚇」網友笑翻

追蹤寵物雲

@ettodaypets
ETtoday寵物雲

熱門快報

百萬宣傳機會，由你決定！

投票給你最愛的選手，讓他擁有百萬宣傳機會！快快投票，讓你支持的選手紅起來！

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

投稿鬼故事拿1.2萬獎金！

不論是校園鬼話、職人撞鬼、邪門小物、民間魔神仔，還是懸疑的心裡有鬼，都來投稿！

看新聞集T點賺現金！

天天登入新聞雲App，完成任務集T點，換購物金等好禮！

ETtoday房產雲

即時房產新聞、最新建案採訪、各類收納秘訣、買屋租屋故事，讓您快速掌握房產脈動

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面