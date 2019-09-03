浪浪吃飯從「脖子洞」流出暖郵差救命　縫300針和死神搏鬥

▲浪浪頸部下方有破洞，進食時會從該處流出。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

實習記者鄭暐儒／綜合報導

高雄六龜荖濃溪林道一隻黑狗正在吃東西，沒想到才剛吃進去卻從脖子處都流了出來，六龜郵局的戴姓郵差恰巧目睹這一幕，趕緊拍下照片通報給台灣動物緊急救援小組。救援團隊與獸醫團隊聯手搶救78小時，黑狗共縫300針才接回氣管與食道，但生命安危仍有待觀察。

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戴姓郵差送信途中經過荖濃溪林道指標5公里處，遇見一隻頸部破洞的浪犬，他見狗狗吞下的食物全從破洞處流出，觀察一陣子後拍下傷勢，立即通報台灣動物緊急救援小組。由於當時山區天氣狀況不穩定，使得搜索行動更加困難，志工接力搜索72小時，終於找到躺在路邊奄奄一息的浪犬，趕緊送往高雄市區的動物醫院急救。

▲頸部破洞直徑約有5公分，讓食道與氣管都外露。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

經過獸醫團隊3小時的搶救下，浪浪縫了300多針才接回氣管食道，團隊表示，浪浪是約8歲的母犬，送來時血壓偏低，連抽血都困難，頸部下方有被異物切割的痕跡，直徑約為5公分傷口，導致食道與呼吸道都外露，且傷口感染嚴重，狀況是十分危急。

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▲浪犬手術雖完成，但是否有生命危險仍有待觀察。（圖／台灣動物緊急救援小組授權提供）

救援小組發言人倪京台說，雖然成功完成手術，但傷犬感染指數爆表，仍有生命危險，將持續給傷犬補充營養並提供治療，望傷犬能完全康復。

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