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新店浪貓遭虐！「鉛彈射臉」轉頭護2幼子　獸醫：差1公分失明

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▲▼新北浪貓遭虐！「鉛彈射臉」轉頭護2幼子　獸醫：差1公分失明。（圖／新北市動保處提供）

▲新店一隻流浪貓遭人開槍射臉，鉛彈卡在鼻部。（圖／新北市動保處提供）

記者闕雁琳／綜合報導

不喜歡也請不要傷害！新北市新店達觀社區日前發生虐貓案件，一隻流浪貓遭人以槍枝射擊，彈頭卡在鼻部流滿鮮血，但牠沒時間顧及自身的傷勢，轉頭先保護2幼子。受傷的母貓連同小貓被送進嘉慶動物醫院，所幸並無大礙，獸醫將鉛彈取出、縫合傷口，幸好射擊傷口在鼻子，再隔1公分之差就會失明。

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▲▼新北浪貓遭虐！「鉛彈射臉」轉頭護2幼子　獸醫：差1公分失明。（圖／新北市動保處提供）

▲受傷的母貓背上有個愛心形狀的花紋。（圖／新北市動保處提供）

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受害的貓咪背部有著特殊的愛心圖樣，個性怕生害羞，帶著2隻幼貓在外生活，卻遭遇這樣的不幸，幸好以1公分之差躲過失明的可能，實屬不幸中的大幸。嘉慶動物醫院院長黃泓康表示，「再1公分之差，這孩子會失去眼睛，若擊中的是腦部，這孩子很可能會死亡，我當獸醫師這麼多年，看過大大小小的傷口，第一次遇到被鉛彈打中的貓咪。」

▲▼新北浪貓遭虐！「鉛彈射臉」轉頭護2幼子　獸醫：差1公分失明。（圖／新北市動保處提供）

▲貓咪取出鉛彈後留下一個直徑0.5公分的彈孔，目前傷口已經縫合。（圖／新北市動保處提供）

新北市動保處表示依動物保護法第25-1條規定，使用藥物、槍械，致複數動物死亡情節重大者，處1年至5年有期徒刑，併科新臺幣50萬元至500萬元罰金。同時呼籲民眾尊重生命，勿以身試法。此外本案已列為刑案，目前警方正積極偵辦中。

▲▼新北浪貓遭虐！「鉛彈射臉」轉頭護2幼子　獸醫：差1公分失明。（圖／新北市動保處提供）

▲受害母貓的2隻小貓，暫名包子(左)、饅頭(右)，其中饅頭已被認養。（圖／新北市動保處提供）

新北市今年上半年度已有44家獸醫院加入「新北市動物保護網」動物保護醫院的行列，萬一發現動物傷害案件或有受虐動物需要幫助時，可向附近「動物保護醫院」通報，尋求專業諮詢服務。動物保護醫院之獸醫師因為受過專業動物檢傷課程訓練，更能知道如何判別人為蓄意傷害，也能提早預防，遏止不肖人士的偏差行為，一旦發現人為虐待案件，將主動通報新北市政府動保處，展開動物保護作為。

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