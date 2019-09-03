屁股裝攝影機！汪甩耳狂奔30秒進大海　網狂重播：視角好療癒

▲狗狗沿路從家裡奔向大海，只花短短35秒。（圖／翻攝自Twitter:Mr_DrinksOnMe，下同）

記者闕雁琳／綜合報導

用狗狗的視角看世界能得到不一樣的感動！國外一名飼主日前貼出一段神之可愛的影片，這天他在愛犬身上架設攝影機，放開牽繩之後錄下狗狗沿路狂奔的風景，只見牠一雙大大的耳朵在空中甩動，電臀隨著步伐搖擺，穿越路人跳進大海，療癒畫面吸引無數網友狂重播！

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▲▼狗狗沿路跳過圍牆和樹叢。



影片中可以看到，一名飼主將攝影機架設在黃色狗狗的身上，當他一放開牽繩，愛犬馬上往前直奔，彷彿在說，「大海我來了！衝啊～」，大耳朵在空中隨風甩動，快步跳躍圍牆，屁股的肉肉超搶眼，接著牠沿著石頭階梯往下走，穿越小樹叢走向一片水藍色的大海，身旁曬日光浴的路人還來不及反應，狗狗已經「噗通！」跳進海裡游泳，讓在場的民眾驚呼連連。

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▲▼海邊的民眾還來不及反應，狗狗已經奔向大海裡游泳。



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短短35秒的影片分享到網路上之後，許多網友看完紛紛笑翻直呼，「這就是奔向青春的快樂～」、「這感覺好特別彷彿我變成一隻狗」、「哇賽，這樣的速度比開賽車還刺激」、「汪：大海我來啦！」、「超可愛的攝影機是綁在尾巴上嗎XD」、「最後那個跳入水中真的是讓人覺得心情都愉快了起來」、「那雙開心的小耳朵飛啊飛～」、「最後路人看傻眼哈哈哈哈」。

This is quite possibly the best video I've ever seen in my life. pic.twitter.com/l5bT7sM1y9 — Mr. Drinks On Me (@Mr_DrinksOnMe) September 2, 2019

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