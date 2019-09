屁股裝攝影機！汪甩耳狂奔30秒進大海　網狂重播：視角好療癒

▲狗狗沿路從家裡奔向大海,只花短短35秒。(圖/翻攝自Twitter:Mr_DrinksOnMe,下同)

記者闕雁琳/綜合報導

用狗狗的視角看世界能得到不一樣的感動!國外一名飼主日前貼出一段神之可愛的影片,這天他在愛犬身上架設攝影機,放開牽繩之後錄下狗狗沿路狂奔的風景,只見牠一雙大大的耳朵在空中甩動,電臀隨著步伐搖擺,穿越路人跳進大海,療癒畫面吸引無數網友狂重播!

▲▼狗狗沿路跳過圍牆和樹叢。



影片中可以看到,一名飼主將攝影機架設在黃色狗狗的身上,當他一放開牽繩,愛犬馬上往前直奔,彷彿在說,「大海我來了!衝啊~」,大耳朵在空中隨風甩動,快步跳躍圍牆,屁股的肉肉超搶眼,接著牠沿著石頭階梯往下走,穿越小樹叢走向一片水藍色的大海,身旁曬日光浴的路人還來不及反應,狗狗已經「噗通!」跳進海裡游泳,讓在場的民眾驚呼連連。

▲▼海邊的民眾還來不及反應,狗狗已經奔向大海裡游泳。



短短35秒的影片分享到網路上之後,許多網友看完紛紛笑翻直呼,「這就是奔向青春的快樂~」、「這感覺好特別彷彿我變成一隻狗」、「哇賽,這樣的速度比開賽車還刺激」、「汪:大海我來啦!」、「超可愛的攝影機是綁在尾巴上嗎XD」、「最後那個跳入水中真的是讓人覺得心情都愉快了起來」、「那雙開心的小耳朵飛啊飛~」、「最後路人看傻眼哈哈哈哈」。

