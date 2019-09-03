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奉獻10年退役！緝毒犬悄悄離家出走...趴大樹下等待　背後原因惹哭網友

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▲奉獻10年退役！緝毒犬悄悄離家出走...趴大樹下等待　背後原因惹哭網友（圖／翻攝梨視頻）

▲爾騰有次偷偷離家出走，分站警員立即組織大批人手搜山，終於將牠尋回。（圖／翻攝梨視頻，下同）

記者洪珮瑄／綜合報導

雲南勐康口岸檢查站大黑山分站有隻服役10年的緝毒犬，牠的名字叫做「爾騰」，這些年來，牠立下了許多大功，被警員封為「老班長」。如今，爾騰已卸下重擔退役，年紀已大的牠為了不讓主人擔心，還曾經偷偷離家出走，獨自趴在樹下等待死神。事情曝光後，當場惹哭許多網友。

綜合陸媒報導，爾騰是一隻德國牧羊犬，在2009年時出生於哈爾濱警犬訓練基地，從小和警員一起工作、一起生活，是大黑山分站重要的一員。警員表示，牠在去年剛退役，現在年紀已大，眼睛、耳多都退化了，只有小狗找牠玩的時候才顯得活潑一點。

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▲奉獻10年退役！緝毒犬悄悄離家出走...趴大樹下等待　背後原因惹哭網友（圖／翻攝梨視頻）

▲爾騰年紀已大，不太想動，只有跟小狗狗玩的時候才會活潑一點。

據悉，爾騰從小受訓後便加入大黑山分站，主要協助警方緝毒，如今牠雖已退役，但和警員感情已深，更捨不得離開住了10年的環境，每次警員執勤要穿上防彈衣時，牠就會一直跟隨在後面，彷彿還無法放下昔日的工作。

警員提到，「爾騰年紀已大，走路也不太方便，因此我們幾乎都要求牠待在室內，有一次牠突然往營區外面跑，怎麼追都追不回來，後來同事們出去找，發現牠在後山上，獨自趴在樹下一動也不動，事後他們說，可能是狗狗知道自己日子不多，所以不想待在主人身邊。」

▲奉獻10年退役！緝毒犬悄悄離家出走...趴大樹下等待　背後原因惹哭網友（圖／翻攝梨視頻）

▲分站的警員每天細心照料牠。

警員表示，後來我們很擔心爾騰又再次跑出去，所以用繩子栓在營區裡面，結果牠那段時間也不怎麼吃飯，看著我們一直叫。如今，爾騰的身體每況愈下，開始長瘤、流血，因此警員便每天細心地幫牠消毒、上藥。

警員提到，爾騰十分喜歡和主人在一起，第一任領犬員離開時，爾騰還緊緊咬住領犬員的背包，怎麼都不讓對方離開。由於爾騰已經退役，沒有了生活費補助，警員看了相當不捨，決定自掏腰包讓牠每天吃飽飽，並且留在分站內養老。

▼警員自掏腰包，讓爾騰每天吃飽飽，並且陪牠度過餘生。

▲奉獻10年退役！緝毒犬悄悄離家出走...趴大樹下等待　背後原因惹哭網友（圖／翻攝梨視頻）

關鍵字： 緝毒犬樹下爾騰德國牧羊犬

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