拆家隊長闖咖啡廳仆街...下秒10跟班衝入支援　網笑：店要被拆了

記者吳鎮良／綜合報導

哈士奇活潑的個性經常在家搗蛋，於是有不少飼主稱呼牠們為「拆家大隊」。抖音APP用戶「turkeyanimals」有段影片最近在網路上瘋傳，內容是有隻哈士奇跑到咖啡廳裡，但帥氣不到一秒立馬摔倒，沒想到後方十幾隻月月們不知道是不是驚覺「老大」有難，也隨即進到店內，場面超熱鬧！（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line）

影片中，有隻哈士奇快速地衝到店內，正想得意之時卻不小心摔了一大跤，沒多久後一大群汪星人也進到了室內；只見這些狗狗不約而同走進店裡，看到了自己的主人，全都露出一臉笑瞇瞇的模樣。不過其實這間咖啡廳是狗飼主們的固定聚會地點，全部同時間進來店裡是因為要吃飯啦！►超爽DER！點我現賺 2200



▲第一隻衝入店內的哈士奇不小心跌倒。（圖／翻攝自抖音APP用戶「turkeyanimals」，下同）



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▲小弟全都進到店裡支援大哥。



這段影片在網路上曝光後，陸續被網友轉貼到各個臉書社團，許多人看完紛紛在底下留言說，「看到一整群哈士奇，整個心情就開心起來」、「狗狗的天堂，老闆的地獄」、「第一隻最純」、「這也太熱鬧了！」、「歡迎拆家選手進場」、「店要被拆了XDD」、「跌倒那隻很搶戲」、「好療癒的地方」。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤）

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