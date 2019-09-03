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白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻

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▲屁貓LOFI騷擾前輩奶凍，結果惹火對方。（影／Myzoo動物緣提供）

記者何睿宜／採訪報導

喂！這是職場性騷擾啊！貓咪LOFI這天和主人一起到公司上班，碰上另外2隻貓咪「奶姬」和「奶凍」，沒想到牠屁孩個性發作，對前方的奶凍伸出鹹豬手，不斷偷摸直到對方發飆開打，全程都被錄下來po上網。不過，有部份網友看完影片後將重點擺在一旁女員工的動作上，「這位女同事看起來是很習慣了。」

執行總監Michael Hu受訪時表示，LOFI、奶姬、奶凍都是公司員工的貓，從2、3個月大就開始跟著來上班。其中，7個月大的LOFI算是新來的，個性像狗的牠平時就很喜歡騷擾別的貓咪，因此才有這段「伸鹹豬手」的影片，也讓Michael Hu笑說，「就是有這種白目貓。」►生火了！連我媽都用到發光

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

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▲1歲的三花貓奶姬。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲LOFI年紀小，個性像狗狗。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲1歲的公貓奶凍。（圖／Myzoo動物緣提供）

畫面中，可以看到3隻貓一起佔據其中一張辦公桌，最左邊的奶姬與世無爭，默默窩在桌角；中間的LOFI則對背對自己的奶凍產生興趣，伸出貓掌輕輕撫摸對方背部和臀部，光摸不夠，還將鼻子湊近嗅聞一番，最後終於在換手摸的時候惹火奶凍，慘遭貓拳伺候。（ETtoday寵物雲有IG了，快按追蹤

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲LOFI伸手偷摸奶凍。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲摸完屁股湊近聞聞，聞完再換一隻手繼續摸。（圖／Myzoo動物緣提供）

LOFI挨打後不甘示弱，也往前準備反擊，用氣勢將奶凍逼得後退幾步。這時，原本一直在旁邊淡定打電腦的女員工迅速伸出左手，將放在桌上的保溫瓶拿起，以免遭受波及，見到2隻貓咪冷靜下來後，才又把保溫瓶放回桌面，準備繼續工作。（即時接收毛毛軍團訊息！快加寵物雲Line

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲奶凍終於受不了騷擾，氣得轉頭賞巴掌。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲一陣混亂中，最右邊的女同事快手拯救自己的保溫瓶。（圖／Myzoo動物緣提供）

Michael Hu將影片分享到臉書社團「貓咪也瘋狂俱樂部」，網友們看了都十分羨慕這間公司可以帶貓上班，「什麼幸福企業！有缺人嗎」、「好好喔，壓力大隨時可以吸貓」、「好療癒的工作環境」、「好想在這樣公司上班」、「別人的公司總不會讓人失望。」

也有人注意到員工的反應，紛紛留言笑說，「看樣子辦公室的人根本就習慣牠們隨時會打架，處於備戰狀態」、「等等，同事先救保溫瓶欸」、「旁邊女同事先拿水瓶是怕弄倒嗎！？」、「哈，很有經驗，馬上拿走保溫杯」、「那女的速度好快」、「等等，也太淡定的把杯子拿走不幫忙協調嗎？」

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲3貓平時都跟著上下班。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲貓咪們非常熟悉公司環境。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲白目貓伸鹹豬手遭爆打！　辦公室妹淡定「一個動作自保」網笑翻。（圖／Myzoo動物緣提供）

▲辦公室設計得十分友善貓咪。（圖／Myzoo動物緣提供）

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關鍵字： 鹹豬手性騷擾辦公室

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