NASA曝澳洲慘況　袋鼠島恐有2.5萬隻無尾熊遇害

▲ NASA官網發布澳洲袋鼠島2019年12月(上)及2020年1月(下)對比照片，圖中紅色區域是受野火影響地方。（圖／翻攝自NASA官網）

記者范姜士航／綜合報導

被評為攸關無尾熊族群存續的袋鼠島，在美國國家航空暨太空總署(NASA)7日公布的最新衛星畫面中顯示，今年的森林大火已經焚毀了近3分之1的土地，生態專家評估，恐怕已有2.5萬隻無尾熊遇難，這數字已經超過袋鼠島上無尾熊一半的數量。

根據NASA在7日公布的衛星影像可以發現，2019年12月下旬的照片和現在公布的照片有明顯差異，島上有3分之1土地顯示為淡紅色，代表這些超過15.5萬公頃的土地曾有燃燒過的跡象，而鮮紅色的圖示表示這些地方仍正在燃燒，NASA表示「透過衛星傳遞回來照片，能從中瞭解火災帶來的損壞程度及目前持續燃燒的位置，希望這些資訊可幫助消防員對抗重大的災難」。

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▲澳洲野火已造成數十億隻動物死亡。（圖／達志影像／美聯社）

袋鼠島為澳洲第三大島，位於南澳州的外島，島上有3分之1土地是屬於自然生態保護區，除了無尾熊，該島也有瀕臨絕種的袋鼠島袋鼩（Kangaroo Island Dunnart）與輝鳳頭鸚鵡（Glossy Black Cockatoo）等多種保育類動物。袋鼠島的無尾熊對整個無尾熊族群存續特別重要，因袋鼠島的無尾熊是全澳洲唯一沒有感染衣原體的無尾熊群體，感染這種細菌的無尾熊會造成失明、不孕和死亡。

目前估計澳洲大火已經造成數十億隻動物死亡，各類特有種動物也面臨棲地破壞，食物來源缺乏等問題，專家研判可能要花超過40年的時間才能恢復原有生態。