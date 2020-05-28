癌末主人臨終！愛犬守候一旁「提早1.5小時離世」：我在天國等你…

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▲▼ 。（圖／翻攝自facebook）

▲丹尼爾和古納在同一天離去。（圖／翻攝自facebook／Heather Nicoletti）

實習記者崔子柔／綜合報導

美國伯恩斯維爾（Burnsville）退役空軍丹尼爾（Daniel Hove），這幾年一直與胰臟癌對抗，他的狗狗古納（Gunner）都會守護在病榻旁，不過隨年齡漸增，古納身體狀況也不斷下降。而在他們生命的最後階段，2人總是無時無刻陪伴彼此，最後丹尼爾和古納在同一天離世，加納先主人一步上了天堂，1個半小時後主人丹尼爾也到天堂與愛犬加納相會。

據《kare11》報導，丹尼爾從空軍退役後就在消防隊服務，2011年10被診斷出胰臟癌，隔年才決定退休養病。這9年間家人和古納都陪伴在他身邊，女兒尼柯萊蒂（Heather Nicoletti）日前在《kare11》節目上分享這段故事。

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尼柯萊蒂表示，「爸爸和古納是最好的夥伴，他們到哪都在一起，甚至連情緒也互相牽動，有時爸爸煩躁，古納也會顯得心情不好」，丹尼爾的病情在近年持續惡化，古納的身體狀況也漸漸變差。

▲▼ 。（圖／翻攝自facebook）

▲丹尼爾和古納到最後一刻都陪伴彼此。（圖／翻攝自facebook／Heather Nicoletti）

尼柯萊蒂帶古納檢查後發現，牠患上一種罕見病導致腿部腫脹，無法正常行走。其他家人們18日一同帶古納回診，獸醫告訴他們，「讓牠安靜睡去吧」。古納回到丹尼爾身邊趴著休息後，沒多久便停止了呼吸。

在古納離開後1個半小時間，丹尼爾也斷了氣。尼柯萊蒂表示，很欣慰他們一起離開，因為他們不能沒有彼此，這樣不用面對失去對方的痛楚，對他們是最好的。

關鍵字： Daniel HoveGunner

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