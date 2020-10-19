頭頂癢癢剃毛化驗！　黑喵變「哀怨小河童」萌樣笑翻網

▲Blackie變成一隻小河童。（圖／網友Chanel Chan提供）

實習記者王昱淇／採訪報導

住在台北市的黑貓Blackie這天因為頭部騷癢且有掉毛的情況，醫生建議將頭頂毛髮剃下來做培皿檢驗，透過化驗來了解詳細的狀況。有趣的是，Blackie剃毛後頭上露出白白一塊，看起來像極了一隻「小河童」，可愛又無辜的模樣令人哭笑不得。►ETtoday寵物雲有IG了，來追蹤我吧！

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▲▼Blackie是隻擁有獨特個性的貓咪，不玩玩具也不愛吃零食。（圖／網友Chanel Chan提供）

馬麻Chanel Chan接受《ETtoday寵物雲》訪問時表示，「Blackie幾週前便開始一直抓耳朵、蹭木頭，頭頂也有在掉毛，但並不多，我心想再觀察幾天好了，不過後來情況並未好轉，才決定帶去動物醫院看診。」

醫師檢查後告知，Blackie的情況可能是因為皮膚病、過敏或是混合型（結合二種），但是無法做定奪，因此他建議剃下頭頂的毛髮做檢驗，一星期後可知結果，並先開了藥膏和藥粉進行治療，早晚塗抹，一星期過後整齊的毛也開始慢慢長出來。

▲小河童玩貓抓板。（圖／網友Chanel Chan提供）

檢驗報告出爐後，醫生判定Blackie是過敏體質，且現在逢季節轉換，上月底恰巧換了他牌無穀飼料，才會引起過敏反應。媽媽說，「雖然Blackie變成一隻小河童，但這趟醫院之旅是值得的！至少知道牠屬於過敏體質，雖還要觀察對什麼過敏，但醫生的診斷與治療對牠是有正面幫助的，也得知多吃魚油即可改善體質！」

▲Blackie：本喵剃毛還是很帥的！（圖／網友Chanel Chan提供）

馬麻也分享，「Blackie剃毛過後其實沒有什麼落差反應，只是帶著帽子像七爺八爺般的，走路較不方便，但日常作息都很正常！」

照片分享至臉書貓咪社團，不少網友看了紛紛留言笑說，「主人好壞，還一直提醒別人，牠是黑貓河童惹」、「怎麼剃毛在頭上啊！心裡受傷啦～氣噗噗」、「可是我真的覺得牠這樣好可愛欸～」、「沒關係還是會長回來的」、「有點哀怨哈哈」。

▲▼Blackie可愛的模樣相當討人喜歡。（圖／網友Chanel Chan提供）



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