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賣場驚見「稀有龍蝦」險被吃掉！機率僅十億分之一　眼尖客救了牠

▲▼2隻稀有龍蝦差點被吃掉。（圖／National SEA LIFE Centre Birmingham）

▲ 二隻稀有龍蝦差點被吃掉。（圖／National SEA LIFE Centre Birmingham）

記者陳宛貞／綜合外電報導

英國日前發生一起有趣的事件，萊斯特一名外燴廚師到連鎖量販店購買食材，在水族箱中看見二隻橘紅色龍蝦，眼尖的他馬上發現，牠們可能不是普通品種，連忙說服業者，將牠們送到水族館，果真發現牠們是稀有的加拿大螯龍蝦，一次發現二隻的機率僅十億分之一。

綜合英媒報導，47歲男子約瑟夫（Joseph Lee）上月20日前往量販店，無意間看到水族箱中有二隻特價龍蝦，每隻售價25.50英镑（約新台幣996元），橘紅色的外表卻令他相當困惑，「我遠遠就看到這二隻橘色龍蝦，還以為是玩具」，因為除了被煮熟的以外，他從沒看過活生生的橘紅色龍蝦。

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自然狀態下的活龍蝦通常是深褐色或灰色，以保持偽裝。從進化角度來說，橘紅色並不有利。約瑟夫起初以為有人將假龍蝦放進水族箱，走近卻發現牠們還活著，「我簡直不敢相信自己的眼睛。我在這家店買東西10年了，以前當過魚販，但從沒遇過這種情況。」

身邊的魚販向約瑟夫說明，這是一種極為罕見的龍蝦，出現一隻的機率為3000萬分之一，一次捕捉二隻的機率僅10億分之一，「就像被閃電擊中3次，但每次都活下來。」約瑟夫連忙說服量販店經理，將龍蝦捐到水族館。

BBC報導，這二隻差點被當成食物的罕見龍蝦已經在伯明罕國家海洋生物中心展開新生活，正舉行命名活動。工作人員艾默森（Natalie Emmerson）表示，牠們亮橘色的外貌是非常罕見的基因突變結果，可能是在加拿大或美國被捕獲，經過長途跋涉來到英國，目前健康狀況良好，但不能野放到英國海洋中，因為牠們非本地物種，未來將住在海生中心，經過短暫隔離觀察期後，可能和魟魚成為室友。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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關鍵字： 龍蝦英國

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