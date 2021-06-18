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印度大象被鞭炮嚇到暴走！大鬧婚禮現場「撞帳篷掀翻車」新郎狂逃

記者葉睿涵／綜合報導

印度北方邦（Prayagraj）11日的婚禮因為燃放鞭炮，激怒了一頭大象，導致大象受驚嚇後開始暴走，在婚禮橫衝直撞，不止破壞了婚禮，還掀翻了現場的4輛汽車。

據《今日印度》和《印度時報》報導，6月11日晚上，新郎阿南德（Anand Tripathi）在普拉亞格拉捷市舉行了一場婚禮。為了替婚禮助陣，他特別從自己居住的納延普爾村（Naryanpur），牽了一頭大象，來到新娘的安拉普爾村（Amlapur），想要用大象將新娘迎回家。

▲▼印度一頭大象在婚禮上受驚嚇後開始暴走。（圖／翻攝自推特／@Benarasiyaa）

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▲印度一頭大象在婚禮上受驚嚇後開始暴走。（圖／翻攝自推特／@Benarasiyaa）

豈料，婚禮期間燃放的鞭炮讓大象受到驚嚇，於是這頭被激怒的大象開始在婚禮大搞破壞，不止將婚禮的帳篷（pandal）整個撞壞，還將停放在附近的4輛汽車全部掀翻。現場場面十分混亂，所有人都嚇得四處逃命，就連新郎看到大象失控後，也趕快逃離現場。

眼看場面一發不可收拾，人們只好向當地森林部門與警察求助，最後還出動了馴象師來到現場，安撫大象的情緒，才讓暴走的大象終於平靜下來，結束這場鬧劇。

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關鍵字： 印度大象婚禮

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