男抓到「魟魚」遭反擊...倒地哀嚎！網笑：牠等你介紹完才出手

▲男釣客起初抓到圓魟非常開心，下一秒卻被螫到。（圖／翻攝自Reddit）

實習記者黃品臻／綜合報導

國外日前發生一起釣客被魟魚刺傷的事件。一名男釣客與友人在夜釣時，意外捕捉到一隻圓魟（California Round Stingray，又稱加州刺鰩），男子原本開心地想將這一刻記錄下來，沒想到下一秒竟被圓魟「甩尾」螫到倒地不起！

一名網友日前在網路論壇Reddit貼出一段影片，影片中只見兩名男釣客在夜晚時意外抓到一隻圓魟，其中一名男子開心地將圓魟抓在手中要記錄下這一刻，但下一秒圓魟直接刺向男子並躍回海裡，而男子則是痛的倒地大叫、蜷縮著身體瘋狂拍打地面。

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影片發布後吸引許多網友前來留言，不少人開玩笑表示，「我喜歡圓魟一直等到他介紹完才發動攻擊」、「圓魟：輪到我展現才藝了，我要螫這個人」、「圓魟：我是加州刺鰩，而他是個傻子」、「你從水裡拉錯動物出來了」。

不過也有網友認為，男子的行為不值得同情，「魟魚（stingray）、魟魚，牠就是魟魚，你還想知道什麼？」、「會被螫真的太蠢了」、「不要手上什麼都沒戴就抓著魟魚」、「如果你不了解這些動物，就請放牠們一馬，這人顯得很無知」。圓魟尾刺雖然有毒，但所幸毒性只供牠們防身時使用，不會讓人致命。