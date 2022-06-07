愛犬出海消失壯漢爸心都碎了　汪游4.8公里上岸6天後重逢

▲發現愛犬消失，主人非常心碎。（圖／翻攝自Keith Soffes臉書）



記者李依融／綜合報導

美國德州一隻狗狗跟主人出海，卻不慎掉進水裡，沒想到牠竟然自己游了4.8公里上岸，讓以為再也見步道愛犬的飼主Keith Soffes欣喜若狂。

Keith Soffes帶著狗狗Monster一起乘釣蝦船出海，然而回到岸上時卻發現Monster不見了，他心想狗狗該不會墜海，趕緊回頭找卻找不到。Keith Soffes在臉書上發文，「我失去我生命中的摯愛，我的好朋友Monster狗狗，其實我不確定發生什麼事，我們想牠可能是墜海了，牠從還是小狗狗的時候就很習慣跟我們出海。我真的心都碎了。」

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▲Monster從小就跟主人出海。（圖／翻攝自Keith Soffes臉書）

意想不到的事情發生在事發第六天，Keith Soffes接獲通知，有人發現了Monster，牠一見到愛犬就是緊抱猛親，想不到Monster游了4.8公里上岸，遇到好心人幫忙找到爸爸。

Keith Soffes感謝所有幫忙轉發協尋訊息的人，網友們也對這個天大的好消息感到開心，不少人建議帶Monster出海時給牠穿上救生衣，以免意外造成遺憾。

▲主人帶Monster去選新玩具。（圖／翻攝自Keith Soffes臉書）

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