主人離世不肯離開！忠犬癡守2年「狂扒鐵門」滿滿爪痕　結局淚崩

記者鄭思楠／綜合報導

河南鄭州一隻可愛小狗「豆豆」，去年11月感動全網。主人2年前已離世，但「豆豆」每天守在離世主人家門前不肯離開。這2年來牠曾被送走多次，但都長途跋涉跑回原地，不停用爪子抓門，痴等主人開門，抓到上面滿滿都是爪痕。近日，豆豆撐不住了，因腎衰竭離世，和主人在天堂團聚。

▲豆豆守去世主人家門2年不肯走。（圖／翻攝自影片）

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一名男鄰居說，主人去世都已經兩三年了，但豆豆成天哭，哭起來的聲音就像人一樣，「牠眼裡只有主人。」他進一步表示，豆豆曾經是一隻流浪狗，主人恰好遇到無家可歸的牠，就把牠帶回家。

一名女鄰居則說，豆豆就守在鐵門外，哪裡也不肯去，一直發出嗚嗚聲音。還有一名鄰居感嘆，「不管帶牠跑到多遠，牠都會自己回來。」

▲鄰居稱豆豆成天哭。（圖／翻攝自影片）

影片顯示，2年來豆豆一直在趴門，把主人家的鐵門抓得密密麻麻都是爪痕，希望有一天門還能再打開。

期間，主人的子女曾把豆豆接到60公里以外的家中，但豆豆竟趁機偷跑出來，又回到舊主人家，回到門口繼續守候。最後主人兒子只好把牠送到一個專門照顧狗狗的地方。

▲鐵門上都是豆豆的抓痕。（圖／翻攝自影片）

之後，雖然當地義工試圖協助收容豆豆，但牠依然一次又一次的咬破窗戶，跑回已故主人家前，等著一道永遠不會開的門。

在多次帶走豆豆不果後，義工和鄰居於心不忍，只好在已故主人附近修建一間狗屋，供豆豆遮風擋雨，並不時為豆豆送上水和食物。

因長年流落街頭，令豆豆健康日漸變差，至近日最終撐不住，因腎衰竭離世。

▲豆豆聽到回家，笑了出來。（圖／翻攝自影片）

不少網友看後淚崩，「一路行一路流眼淚」、「牠終於可以和主人團聚了……，願狗狗來生有好歸宿」、「希望狗狗能和主人能在天國會聚，重新相守在一起」。

▼豆豆和主人要重聚了。（圖／翻攝自影片）