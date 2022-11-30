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每平方公尺有5條蛇！一家5口登「蛇島」...竟一夜慘遭滅門

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▲「大凱馬達島」又稱為蛇島，被視為人類禁地。（圖／翻攝自YouTube／行影步离官方频道Official channel）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

巴西一座名為「大凱馬達島」（Ilha da Queimada Grande）的無人島，雖然風景宜人，但島上禁止旅客出入，因為它是世界上最危險的島嶼之一，島上每平方公尺就有5條蛇，被咬到的人連肉體都會遭腐蝕，因此被稱為「蛇島」（Snake Island），人類如果貿然登島恐活不過1小時，1909年更傳出有一家5口遭滅門的慘案。

據《網易》報導，大凱馬達島風景優美，看似適合度假，但卻被明文規定「人類未經許可禁止登島」，原來是因該島毒蛇氾濫，密度達到了驚人的每平方公尺就有5條蛇，數量約有5000條，且都是黃金頭帶類劇毒毒蛇，其中毒性最大的黃金矛頭蝮蛇，因演化過程，毒液毒性已經達到了陸地上同類毒蛇的5倍，能夠將人類皮膚組織溶解，並出現腦出血、腎衰竭等情況，人一但被咬到，一小時內沒及時救治，很可能就會死亡。

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1909年時，巴西海軍為了引航，在該島上建立一座燈塔，並且雇用了一對夫妻和其三名小孩登島守護燈塔。不料某天晚上，毒蛇闖入家中咬死了男主人，妻小們則在驚慌逃竄過程中，遭路邊或是掛在樹上的毒蛇咬死，全家無一倖存。

等海軍再次登島查看時，才發現一家五口的屍體散落在島上的各處，當地政府於是發布禁令，禁止民眾和遊客登島，而島上的燈塔也改成自動化運行。

該島本來與陸地相連，但板塊移動後成了孤島，生態系統不完整又沒有食物來源，動物們自相殘殺，食物鏈崩潰。最後因為蛇有冬眠習性而存活下來並不斷繁衍。毒蛇們以遷徙的候鳥為主食，但候鳥會飛，被蛇襲擊後等待毒發身亡多數會掉落海中，因此毒蛇們演化出更強的毒性，「達到陸地同類毒蛇的5倍」，以便捕食候鳥時更加順利。

但現今毒蛇數量減少了近50%，因2014年時科學家發現黃金矛頭蝮蛇的毒液能夠抗高血壓、抗衰老甚至有抗癌的潛力。如今在黑市價格已經漲到了1至3萬美元一條，島上蛇的數量也因盜捕銳減，國際組織目前已經將其列為極度瀕危物種。

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關鍵字： 巴西蛇島大凱馬達島毒蛇無人島

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