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撿到「馬卡龍」他好奇撕開！竟噴出蜘蛛大軍...驚叫影片曝網發毛

實習記者蘇敏禎／綜合報導 

密集恐懼症者慎入！國外一名網友分享了一段影片，在網上掀起熱議。他拿出一顆外表神似「馬卡龍」的東西，然後慢慢撕開它，裡頭竟瞬間湧出成千上萬的小蜘蛛，這時大家才知道，原來這是蜘蛛卵囊，影片累積逾12萬的觀看人數，不少網友驚呼「還以為是一顆馬卡龍」。

臉書用戶「Jake Lee Parker」在網上分享了一則令人頭皮發麻的影片，只見拍攝者手拿著一顆白色的不明物體，許多人認為神似「馬卡龍」，但仔細看卻發現，這顆白色物體外面似乎有小蜘蛛在爬。

影片第10秒時，拍攝者撕開了白色物體的表皮，瞬間湧出了成千上萬隻小蜘蛛，畫面十分密集且驚人，原來這顆白色物體是「蜘蛛卵囊」。

▲▼ 。（圖／）

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▲小蜘蛛宛如洩洪一般湧出，讓人看了瞬間發毛。（圖／翻攝自Jake Lee Parker臉書）

網友們見了紛紛留言，「還以為是馬卡龍，沒想到是蜘蛛卵囊」、「看到蜘蛛爬出來時，我覺得全身好癢」、「我曾經捏過，觸感脆脆的很神奇」、「看了有點想吐」、「好可怕」、「史上最噁的開箱影片」、「也太多隻」、「看了不太舒服，好密集」。

根據《wikiHow》介紹，蜘蛛卵囊很小，通常直徑不到24毫米，有的蜘蛛把卵囊背在身上，但是大多數蜘蛛會將卵囊懸掛在蜘蛛網上。雌蜘蛛能在一個卵囊里產數百隻卵，當這些卵孵化成功時，密密麻麻的小蜘蛛就會從卵囊里一涌而出。

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關鍵字： 蜘蛛卵囊蜘蛛密集恐懼

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