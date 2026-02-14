ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

小奶貓看雪初體驗　印下「完美肉球」好奇猛挖超開心

@martystgoat marty loves it more than i do #fyp #catsoftiktok #kitten #snow #cat ♬ original sound - WildCraftedStudio

記者賈沐蓉／綜合報導

住在國外的幼貓Marty喵生第一次看見雪，起初牠謹慎地踏上冰涼的地面，小心翼翼的邁出步伐感受雪的觸感，興奮的牠不一會兒就習慣新東西，在雪地裡快樂的奔跑玩耍，甚至還意外在雪堆中留下一個個完美的「肉球印章」。

▲（圖／翻攝自TikTok／@martystgoat）

▲Marty認真探索雪地，還留下超完美肉球印。（圖／翻攝自TikTok@martystgoat）

Marty在陽台上東張西望，感受從頭頂落下的雪花，旁邊還有幾個離開室內時踩出的肉球印，連腳指、掌心的細節都非常清楚。這隻喵星人先是謹慎地撥弄雪堆，沒多久就習慣了它冰涼的觸感，之後更大膽地跑到積雪較深的地方狂挖，玩累後回到飼主身邊後還意猶未盡，繼續用前爪撥弄著身邊的小雪塊。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲（圖／翻攝自TikTok／@martystgoat）

▲每個腳指與肉墊都很清楚。（圖／翻攝自TikTok@martystgoat）

▲（圖／翻攝自TikTok／@martystgoat）

▲跑累了還忍不住繼續撥雪玩。（圖／翻攝自TikTok@martystgoat）

事後Marty第一次玩雪的影片被鏟屎官上傳至TikTok，目前已累積超過530萬次點閱，而她其實是飼主從停車場撿回來的流浪貓，被人發現時正試著想把自己藏在汽車底下。網友們到是全將重點放在Marty留下的雪地肉球印，「看起來超可愛」、「那個小腳印好萌啊！」、「太完美了」。

@martystgoat marty st goat is now on tiktok #fyp #catsoftiktok #gohabsgo #kitten #catlover ♬ C.B.Rhumba by Sage Guyton and Jeremy Wakefield - SpongeRadio

關鍵字： 幼貓玩雪流浪貓Marty肉球印

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【人生的分水嶺是羊水】過年領紅包拿阿嬤「滿滿的愛」 網：還缺孫子嗎？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

胖虎斑減肥「累到不成貓樣」　運動10分鐘睡到打呼叫不醒

晚上強制帶「流浪鴨霸」作客！　奉茶切水果還提供洗澡服務

冬天來做「洗碗機SPA」！　怕冷貓蹲入口讓蒸氣溫暖大長腿

出國請弟弟顧狗　每天「傑克羅素vs哈士奇」嗨玩電力無限輸出

汪腳受傷「討厭穿鞋鞋」拒出門　氣到飆髒話嗷嗚嗷嗚一大串

黏人球蟒「不甘寂寞」鑽媽媽被窩！　慢速移動上床要一起睡

鏟屎官開箱新貓窩　主子「堅定選擇紙箱」奴才超崩潰

聖誕樹附贈「小黃雞裝飾」　驕傲臉站屋頂裡面還當鳥窩

64kg溫柔大丹犬獲收養　給收容所志工「重量級抱抱」：謝謝你們

女在家工作門外傳怪聲　見「萌貓帶玩具等下班」網融化：快陪牠

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

小貴賓狗聽媽手機傳來貓叫聲 馬上來查看還狂歪頭

虎斑貓翻肚「曬肉」狂蠕動！他笑噴：瓦斯桶成精了

小奶貓看雪初體驗　印下「完美肉球」好奇猛挖超開心

保育員備「動物年菜」擺盤精美　非洲獅埋頭嗑牛羊大餐

橘貓獲聘「情緒支持經理」成最萌主管　超狂福利曝：給抱就加薪

64kg溫柔大丹犬獲收養　給收容所志工「重量級抱抱」：謝謝你們

過年「最難吃糖果」4大天王曝光！　網爆共鳴：阿嬤家的惡夢

韓星心肌梗塞突昏倒！親還原「生死關現場」　金淑冒斷指風險幫大忙

虎斑貓翻肚「曬肉」狂蠕動！他笑噴：瓦斯桶成精了

為何看上鄧愷威？太空人總管憑「強烈直覺」　看好養成體系讓他再升級

過年拜廟抽籤開運　命理師教上中下籤「鎖運化煞法」

快訊／高雄透天厝氣爆！陽台飄恐怖白煙　男子全身燒燙傷送醫

過年最怕哪道年菜？　一票人點名「經典1菜色」：根本邪教

俄正妹魔術師吞火球變「臀部噴火機」　124萬網友看呆：有神力？

因過年社交陷焦慮！精神醫觀察「恐年族」明顯增加：3對策助改善

彰化警「機動派出所」神助功　幫失聯阿伯找到回家路

寵物動物熱門新聞

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

樹懶餐廳動物斷炊　九九峰接手照護

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠四足英雄引路救命

橘貓獲聘成最萌主管 超狂福利曝光

夜市衝突眾人圍觀　網見真相笑出來

賞蝶驚見血跡紙箱　龍貓疑被棄養

小奶貓初次看雪　留下完美肉球章

服務犬被退訓　到新家每天想幫忙

動物也有年菜！非洲獅嗑牛羊大餐

正要蹲馬桶　驚見「鳥泡水裡對看」

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

拒絕分開睡　黏人貓硬把「專屬小窩」拖上床

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景

讀者迴響

熱門新聞

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

樹懶餐廳動物斷炊　九九峰接手照護

3歲男童失蹤全城搜尋　警靠四足英雄引路救命

橘貓獲聘成最萌主管 超狂福利曝光

夜市衝突眾人圍觀　網見真相笑出來

賞蝶驚見血跡紙箱　龍貓疑被棄養

小奶貓初次看雪　留下完美肉球章

服務犬被退訓　到新家每天想幫忙

動物也有年菜！非洲獅嗑牛羊大餐

正要蹲馬桶　驚見「鳥泡水裡對看」

以為愛犬生病　女被獸醫反問1句話傻

拒絕分開睡　黏人貓硬把「專屬小窩」拖上床

白柴洗香香燦笑當「柴神」超應景

虎班爆揍吸塵器　被吵醒氣炸洩憤

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

短腿貓妹妹偷襲成功　下秒被哥哥制裁XD

小貴賓狗聽媽手機傳來貓叫聲 馬上來查看還狂歪頭

小貴賓狗聽媽手機傳來貓叫聲 馬上來查看還狂歪頭

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面