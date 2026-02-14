小奶貓看雪初體驗　印下「完美肉球」好奇猛挖超開心

記者賈沐蓉／綜合報導

住在國外的幼貓Marty喵生第一次看見雪，起初牠謹慎地踏上冰涼的地面，小心翼翼的邁出步伐感受雪的觸感，興奮的牠不一會兒就習慣新東西，在雪地裡快樂的奔跑玩耍，甚至還意外在雪堆中留下一個個完美的「肉球印章」。

▲Marty認真探索雪地，還留下超完美肉球印。（圖／翻攝自TikTok@martystgoat）

Marty在陽台上東張西望，感受從頭頂落下的雪花，旁邊還有幾個離開室內時踩出的肉球印，連腳指、掌心的細節都非常清楚。這隻喵星人先是謹慎地撥弄雪堆，沒多久就習慣了它冰涼的觸感，之後更大膽地跑到積雪較深的地方狂挖，玩累後回到飼主身邊後還意猶未盡，繼續用前爪撥弄著身邊的小雪塊。

▲每個腳指與肉墊都很清楚。（圖／翻攝自TikTok@martystgoat）

▲跑累了還忍不住繼續撥雪玩。（圖／翻攝自TikTok@martystgoat）

事後Marty第一次玩雪的影片被鏟屎官上傳至TikTok，目前已累積超過530萬次點閱，而她其實是飼主從停車場撿回來的流浪貓，被人發現時正試著想把自己藏在汽車底下。網友們到是全將重點放在Marty留下的雪地肉球印，「看起來超可愛」、「那個小腳印好萌啊！」、「太完美了」。