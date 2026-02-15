ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
睡前看見「袋鼠室友」床邊站崗　偷偷伸手想跳上一起睡

@arturo_ptja He always wanna jump on the bed #kangaroo #australia #aussie #downunder ♬ Toy Story: You've Got A Friend In Me - Geek Music

記者賈沐蓉／綜合報導

澳洲布里斯本網友養了一隻袋鼠，每天晚上躺下睡覺時，就會看到袋鼠在床邊立正站好、張著水汪汪的大眼睛、兩隻小手悄悄放上床墊，似乎已經做好起跳姿勢準備上床一起睡。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@arturo_ptja）

▲每到睡覺時間，袋鼠總會跑來想一起躺床上。（圖／翻攝自TikTok／@arturo_ptja）

飼主總是親切的稱呼這隻袋鼠為「澳洲室友」，常常進廚房會看到袋鼠慵懶地躺著，還自己拆開乾草享用，發現有人跨過頭頂也不為所動。每當晚上準備睡覺時，袋鼠會站在床邊等待上床，要是被拒絕了也不會生氣，還歪著頭享受爸爸的抓癢服務。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@arturo_ptja）

▲拿完冰箱的東西，需要跨過袋鼠才能走。（圖／翻攝自TikTok／@arturo_ptja）

▲。（圖／翻攝自TikTok／@arturo_ptja）

▲被拒絕上床也不生氣，很放鬆的討摸。（圖／翻攝自TikTok／@arturo_ptja）

除了想跟飼主共睡一張床外，這隻袋鼠還是隻貪吃鬼，聽見有人在吃早餐就蹦蹦跳跳地出現，彷彿自己理所當然該分到一口碗裡的食物，偶爾還會跟爸爸一起看電視享受悠閒時光，目前牠想跳上床跟主人一起睡的影片已在X累積超過93萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自TikTok／@arturo_ptja）

▲聽見有人吃早餐立刻衝過來。（圖／翻攝自TikTok／@arturo_ptja）

@arturo_ptja Bro came running like I’m late with his breakfast #australia #kangaroo #downunder #aussie ♬ Welp, Didn't Expect That - Yu-Peng Chen & HOYO-MiX

關鍵字： 袋鼠寵物陪睡澳洲萌寵

