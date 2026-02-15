貓咪超愛闖廚房　奴才無奈「讓自己坐牢」才能安心煮飯

記者賈沐蓉／綜合報導

日本一位網友家養了三隻貓咪，其中1歲虎斑貓小波（ポッケ）超愛闖進廚房玩跑酷，儘管奴才屢次勸阻、甚至出動防貓刺墊與隔板擋住依舊無效，無奈之下只好買來大量貓柵欄與伸縮竿，把整間廚房變成監牢才能安心做菜。

▲由於虎斑貓小波一直闖進廚房，奴才阻擋無效只好選擇讓自己坐牢。（圖／翻攝自X／@Mewchannikki）

小波站在高處，歪頭看著鏟屎官佈下的重重阻礙，無辜的表情完全不認為自己有做錯事。飼主除了用刺墊與隔板組成「防貓陣」外，還試過擺放裝滿水的寶特瓶，企圖讓光線折射讓小波知難而退，但最終都以失敗收場。一人一貓間的攻防戰從3月打到11月，後來鏟屎官終於忍無可忍，用柵欄與伸縮竿將廚房層層封印，終於成功阻止了小波的入侵計畫。

▲小波正看著鏟屎官設下的重重阻礙。（圖／翻攝自X／@Mewchannikki）

▲防貓刺+隔板同時出動，但沒有用。（圖／翻攝自X／@Mewchannikki）

▲企圖用水的折射光線嚇走貓，但還是沒效。（圖／翻攝自X／@Mewchannikki）

不能關貓，那只好關自己

事後飼主還在出入口上方加裝額外的伸縮竿，加強最後一處可能被突破的空隙，而這間「監獄風廚房」的防貓效果也非常好，目前三位主子都尚未突破防線，身為慣犯的小波也經常出現在門口，滿臉不死心的緊盯廚房，似乎是在規劃未來的闖入計畫。至今這段有趣的故事已在X累積超過179萬次點閱。

▲奴才無奈只好買來貓柵欄與伸縮竿，親手把廚房變成監獄風。（圖／翻攝自X／@Mewchannikki）

▲連最頂端的空隙也有擋住。（圖／翻攝自X／@Mewchannikki）

▲正在思考該如何突破柵欄的小波本貓。（圖／翻攝自X／@Mewchannikki）