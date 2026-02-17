ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
小喵試穿胸背「像中石化術」　軟趴趴突然忘記怎麼走路

▲泡泡初次試穿胸背，結果像忘記怎麼走路。（圖／有點毛毛的／吳欣玫提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

虎斑貓「泡泡」初次嘗試穿胸背，結果剛套上就突然「定格」，似乎還不習慣身體肌肉被束縛住的感覺，躺在地上一動不動似乎忘記怎麼走路，全身軟趴趴、像中了石化術的樣子讓鏟屎官吳小姐哭笑不得「這樣怎麼帶你出去走走」。

▲。（圖／有點毛毛的／吳欣玫提供）

▲躺在地上「石化」一動不動。（圖／有點毛毛的／吳欣玫提供）

原本健步如飛，穿上胸背秒石化

躺在地上的泡泡已經全副武裝，背上套著胸背還掛好了牽繩，卻全身癱軟的躺在地上一動不動，似乎被身上的新東西「封印」了行動能力，就算媽媽試著把牠抱起來站好，也會迅速重新躺回地上。鏟屎官在留言中透露，因為每次開門泡泡都會嘗試越獄，於是買來牽繩準備帶牠去後院逛逛，「既然牠不愛所以也沒出去了，現在改迷上拆家」。

▲。（圖／有點毛毛的／吳欣玫提供）

▲泡泡：本喵一點力氣都沒有～（圖／有點毛毛的／吳欣玫提供）

▲。（圖／有點毛毛的／吳欣玫提供）

▲小時候很喜歡跟家裡的貓咪前輩窩在一起。（圖／有點毛毛的／吳欣玫提供）

現在的泡泡則成為了一位破壞力十足的「拆除隊隊員」，把媽媽收好的塑膠袋咬出來丟滿地。之前還喜歡趁奴才把貓跳臺的太空碗拆下來洗，自己跳進去等人家跟他玩旋轉咖啡杯，發現沒人理牠還會覺得無聊走掉。飼主將影片分享至「有點毛毛的」，不少網友也很贊同飼主有尊重貓咪的意見，「我家的也是這樣啊～」、「不想走路....我家小狗一樣」。

▲泡泡的拆家成果，把塑膠袋全咬出來丟在地上。（圖／有點毛毛的／吳欣玫提供）

關鍵字： 虎斑貓胸背牽繩拆家萌貓

