鏟屎官發燒「被當人體暖爐」　三貓窩身上趁機利用體溫

記者賈沐蓉／綜合報導

冬天氣溫下降，貓咪會本能聚集在溫度高的地方取暖。日本一位網友因為生病發燒躺在床上休息，卻被家裡的貓咪們當成「人體暖爐」，這下鏟屎官除了生病的疲倦感外，還要當3隻貓咪的發熱坐墊。

▲。（圖／翻攝自X／@raden108s）

▲貓咪們有效利用了奴才發燒時的體溫。（圖／翻攝自X@raden108s）

發燒休息還被貓貓鎮壓

飼主整個人縮在棉被中，整個人因為生病無力的癱倒在床上。貓咪們分別依偎在她的腿邊與身上，似乎是覺得這塊「人肉坐墊」今天特別溫度特別高，其中一隻三花貓甚至還換位置到媽媽臉邊，似乎是在關心她是否還有呼吸，自在的行為彷彿完全不在乎奴才需要休息。喵星人們發揮聰明才智，趁機利用奴才體溫的模樣已在X累積超過312萬次點閱。

▲。（圖／翻攝自X／@raden108s）

▲除了奴才，裝著熱茶的茶壺也是貓咪的取暖神器。（圖／翻攝自X@raden108s）

事後不少網友也留言安慰飼主，說不定貓咪們只是在用自己的方式表達關心，藉由近距離接觸幫虛弱的媽媽取暖，順便保護她的安全，「這可是最棒的取暖+治癒的組合」、「很有效的利用了發燒」、「貓們的治癒能量會讓你迅速恢復」。

▲。（圖／翻攝自X／@raden108s）

▲家裡另外兩隻貓咪還會躲進被爐裡裡取暖。（圖／翻攝自X@raden108s）

