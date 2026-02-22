天冷6貓「集體饋燒」無視空位　奴才笑：完全無法理解

ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
天冷6貓「集體饋燒」硬擠同窩　奴才笑：完全無法理解

▲（圖／有點毛毛的／Ct Ching提供）

▲天氣變冷，網友Ct Ching家的東方短毛貓經常擠在一起取暖。（圖／有點毛毛的／Ct Ching提供）

記者賈沐蓉／綜合報導

冬天氣溫降低，這時喵星人經常聚在一起取暖。網友Ct Ching家中養了多隻東方短毛貓，其中6隻在冷空氣的侵襲下，選擇全擠在同一個小小的貓窩裡互相「饋燒」，即使旁邊有多餘的空窩也完全不在考慮範圍內。

▲（圖／有點毛毛的／Ct Ching提供）

▲6隻貓咪全塞在同個小窩饋燒。（圖／有點毛毛的／Ct Ching提供）

擠在一起對抗寒冷

Ct Ching在ETtoday寵物雲社團《有點毛毛的》投稿，照片中整群貓咪互相緊緊依靠，不約而同擠進同一個小窩裡，有的趴在同伴背上當枕頭，還有的靠在毛茸茸的身體上進入夢鄉，卻看起來都睡得相當安穩，儘管旁邊有多餘的空貓窩，也寧願擠成一團彼此黏緊緊。後來貓咪們發現取暖效果似乎好過頭，於是決定分開睡避免溫度過高，最後變成兩床分別躺三隻貓的溫馨畫面。

▲（圖／有點毛毛的／Ct Ching提供）

▲貓咪們後來發現太熱才分床睡。（圖／有點毛毛的／Ct Ching提供）

奴才是最棒的取暖神器

不過在這個家中，鏟屎官的身體才是最受主子歡迎的暖爐，只要在沙發坐下大腿就會自動「長」出一群貓，鎮壓奴才外還讓她沒辦法上廁所。不少網友也笑說這是貓咪冬季限定的取暖模式，「圍爐取暖」、「最暖94在一起」、「感情好，擠在一起快樂無比」。

▲（圖／有點毛毛的／Ct Ching提供）

▲連奴才身上也會長貓。（圖／有點毛毛的／Ct Ching提供）

