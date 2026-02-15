ETtoday新聞雲 手機版 新聞雲APP
粉絲團 寵物雲instagram
分享

ETtoday寵物雲

>

頑皮雪橇犬偷走攝影機　誤觸錄影鍵拍下「犯罪全程」

記者趙蔡州／綜合報導

外媒《美聯社》記者團隊今年1月到格陵蘭取景時，被一隻雪橇犬叼走一個價值700美元的360度全景相機，有趣的是雪橇犬在逃跑時誤觸了錄影鍵，因此整個逃跑過程都被完整記錄。

綜合外媒報導，影片中可以看見，雪橇犬先是對著相機啃了幾口，接著叼著相機朝遠處狂奔，似乎還邊跑邊笑，最後跑到一個雪橇下方藏了起來。

記者團隊透露，相機被叼走後，他們利用手電筒、手機的燈光在夜裡尋找，費了好大一番功夫，終於在一處先前曾拍攝的雪橇犬聚集地找到外殼滿是咬痕的相機，後來檢查相機時，才發現狗狗意外拍下自己的「犯罪證據」，令他們好氣又好笑。

[廣告]請繼續往下閱讀...

關鍵字： 標籤:雪橇犬360相機格陵蘭趣味影片記者事件

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

【87％像吧】貓貓戴頭巾跟娃娃親子裝！表情超無奈：尊重呢？

推薦閱讀 熱門影音 寵物最新 全站最新

轉頭一看寶寶戴「貓帽」還有尾巴當圍巾　媽笑出來：白擔心了

64kg溫柔大丹犬獲收養　給收容所志工「重量級抱抱」：謝謝你們

貓咪傻眼！記仇鳥每天飛來找牠「潑糞」　飼主崩潰：怎麼惹到的

壽山非洲象「阿里」昨離世！　生前是調皮鬼愛噴水突襲保育員

購物袋貼「免費倉鼠」　11隻遭被丟公園寒冬中自生自滅

小奶貓看雪初體驗　印下「完美肉球」好奇猛挖超開心

睡前看見「袋鼠室友」床邊站崗　偷偷伸手想跳上一起睡

兩貓跳台上演「靈魂交換儀式」　謎之舉動讓奴才看呆了

過年返鄉貓妹妹狂叫！　媽改裝成「雙層喵巴士」化解：丟給哥哥顧

深海驚見「巨型幽靈水母」！科學家驚嘆：和公車差不多大

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

異瞳胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」

小肥蛙生氣！後果就是叫出「超萌聲音」嚇敵人　網笑：牠很努力了

日男綁架4隻鸚鵡！恐嚇女友「不見面就撕票」...下場GG了

比熊剃腳毛變「邪惡羊咩咩」　清潔方便出門回頭率滿分

頑皮雪橇犬偷走攝影機　誤觸錄影鍵拍下「犯罪全程」

貓咪超愛闖廚房　奴才無奈「讓自己坐牢」才能安心煮飯

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

壽山非洲象「阿里」昨離世！　生前是調皮鬼愛噴水突襲保育員

睡前看見「袋鼠室友」床邊站崗　偷偷伸手想跳上一起睡

兩貓跳台上演「靈魂交換儀式」　謎之舉動讓奴才看呆了

快訊／幸運兒是你嗎？大樂透1億獎號出爐了　對中6碼天天過年

NBA三冠中鋒登陸中國　「天兵」麥基社群預告加盟CBA北京首鋼

圍爐變人間煉獄！逆子燒死6親友　嗆：追殺幾個輪迴

無監視人員及救生設備！22歲工人跌落鯉魚潭溺斃　負責人遭判6月

中和烘爐地驚傳意外！8旬翁停機車「鑰匙沒拔」　突墜4樓邊坡亡

麥當勞「薯來堡」晚上也有賣　薯餅卻只限早餐時段！內行曝差異

異瞳胖貓被麵包召喚！猛盯3秒忍不住「光速舔嘴」

馬年穿紅反而NG！2026赤馬年火氣爆表　穿紅恐火上加火

過年團圓飯年味有儀式感！掌握餐桌佈置重點：紅色比例別超過四分之一

南部警取締翹牌車友議論　改裝＋牌框非開罰主因翹牌關鍵在「影響辨識」

寵物動物熱門新聞

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

貓咪傻眼　記仇鳥每天飛來找牠潑糞

壽山非洲象阿里昨離世　享年52歲

購物袋貼「免費倉鼠」寒冬中丟公園

小奶貓初次看雪　留下完美肉球章

睡前袋鼠室友出現　想一起睡床

不是打架！兩貓跳台上演「靈魂交換儀式」

返鄉貓妹妹狂叫　改裝雙層喵巴士

深海驚見「巨型幽靈水母」！和公車差不多大

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

出門遇毛毛跟蹤汪　前進超有默契

橘貓獲聘成最萌主管 超狂福利曝光

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

讀者迴響

熱門新聞

寶寶戴「貓帽」　還有尾巴當圍巾

大丹犬獲收養　給志工「重量級抱抱」：謝謝你

貓咪傻眼　記仇鳥每天飛來找牠潑糞

壽山非洲象阿里昨離世　享年52歲

購物袋貼「免費倉鼠」寒冬中丟公園

小奶貓初次看雪　留下完美肉球章

睡前袋鼠室友出現　想一起睡床

不是打架！兩貓跳台上演「靈魂交換儀式」

返鄉貓妹妹狂叫　改裝雙層喵巴士

深海驚見「巨型幽靈水母」！和公車差不多大

受傷橘貓獲「雙層頸圈」伺候！都是演技惹的禍

出門遇毛毛跟蹤汪　前進超有默契

橘貓獲聘成最萌主管 超狂福利曝光

女在家工作　開門見萌貓帶玩具等下班

主人出門　狗狗竟開門放牛馬進屋開趴

熱門寵物影片

更多
是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

是康老師的貓！　天王星驚見「橘貓探頭」

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

房間弄超亂！柴微笑＋飛機耳　緩慢靠近...把拔心軟摸頭原諒

追蹤寵物雲

ETtoday寵物雲

熱門快報

HORSE好事開運轉轉樂

HORSE好事開運轉轉樂

馬年新春必玩！東森廣場開運轉轉樂，免費轉盤中獎率百分百，再抽十萬東森幣好禮！

哩來哩來！今年攏馬是你欸

哩來哩來！今年攏馬是你欸

想要 Switch 2 不用排隊、不用預購，來新聞雲APP就能免費刮

看新聞抽高雄櫻花季門票！

看新聞抽高雄櫻花季門票！

韓團陣容太狂啦！即日起至3/1止，下載新聞雲APP，天天看新聞，高雄櫻花季門票等你抽

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

亞洲怪奇飲料大賞！

亞洲怪奇飲料大賞！

「文里補習班」開課啦！今天就來嘗試各種台灣少見的「亞洲飲料」！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明

電話：+886-2-5555-6366

東森新媒體控股股份有限公司  版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.

回到最上面