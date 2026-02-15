頑皮雪橇犬偷走攝影機　誤觸錄影鍵拍下「犯罪全程」

A journalist had an unplanned collaboration with a canine camera operator, when a sled dog in Greenland stole their 360-degree camera for a chew toy and inadvertently hit the record button. pic.twitter.com/qrrIRgabYg — ABC News (@ABC) February 4, 2026

記者趙蔡州／綜合報導

外媒《美聯社》記者團隊今年1月到格陵蘭取景時，被一隻雪橇犬叼走一個價值700美元的360度全景相機，有趣的是雪橇犬在逃跑時誤觸了錄影鍵，因此整個逃跑過程都被完整記錄。

綜合外媒報導，影片中可以看見，雪橇犬先是對著相機啃了幾口，接著叼著相機朝遠處狂奔，似乎還邊跑邊笑，最後跑到一個雪橇下方藏了起來。

記者團隊透露，相機被叼走後，他們利用手電筒、手機的燈光在夜裡尋找，費了好大一番功夫，終於在一處先前曾拍攝的雪橇犬聚集地找到外殼滿是咬痕的相機，後來檢查相機時，才發現狗狗意外拍下自己的「犯罪證據」，令他們好氣又好笑。